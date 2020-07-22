События

17:37 22.07.2020

В Киеве возле Дворца Украина загорелся автомобиль

1 мин читать
В Киеве возле Дворца Украина загорелся автомобиль

Полиция Киева устанавливает обстоятельства возгорания автомобиля возле Дворца Украина, по предварительной информации, никто не пострадал, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"Сегодня около 15:00 по спецлинии "102" в столичную полицию поступило сообщение о том, что возле Дворца Украина на улице Большой Васильковской горит машина. По указанному адресу немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции и представители других профильных служб и ведомств", - сказано в сообщении.

Так, по предварительным данным, огнем частично поврежден также припаркованный рядом автомобиль. В результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины возгорания "BMW". Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация события.

Теги: #киев #автомобили #полиция #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:03 22.07.2020
В Запорожье избили бойца батальона "Азов", он находится в коме - полиция

В Запорожье избили бойца батальона "Азов", он находится в коме - полиция

16:51 22.07.2020
"Укрпошта" закупила 154 автомобиля для курьерской и городской доставки

"Укрпошта" закупила 154 автомобиля для курьерской и городской доставки

14:21 22.07.2020
Информация о захвате заложников в Харькове не отвечает действительности - полиция

Информация о захвате заложников в Харькове не отвечает действительности - полиция

13:37 22.07.2020
Ст. метро "Вокзальная" в Киеве вновь заработала в обычном режиме

Ст. метро "Вокзальная" в Киеве вновь заработала в обычном режиме

12:32 22.07.2020
В Киеве закрыта ст. метро "Вокзальная", правоохранители проводят проверку

В Киеве закрыта ст. метро "Вокзальная", правоохранители проводят проверку

11:23 22.07.2020
Меру пресечения для луцкого террориста изберут в четверг – полиция

Меру пресечения для луцкого террориста изберут в четверг – полиция

10:11 22.07.2020
Харьковская полиция ищет "заминировавшего" более 200 объектов инфраструктуры в городе

Харьковская полиция ищет "заминировавшего" более 200 объектов инфраструктуры в городе

09:29 22.07.2020
В Киеве за сутки Covid-19 заболели 132 человека: на 59 случаев больше, чем днем ранее

В Киеве за сутки Covid-19 заболели 132 человека: на 59 случаев больше, чем днем ранее

06:38 22.07.2020
В Музее истории представят экспозицию к 30-й годовщине поднятия украинского флага над Киевом

В Музее истории представят экспозицию к 30-й годовщине поднятия украинского флага над Киевом

04:32 22.07.2020
В Киеве планируют установить пять новых мемориальных досок

В Киеве планируют установить пять новых мемориальных досок

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство Украины продлило адаптивный карантин до 31 августа, изменило принцип усиления карантинных мер в регионах

Информация о захвате заложников в Харькове не отвечает действительности - полиция

На Донбассе ранены двое украинских военных

Количество больных COVID-19 снизилось в 11 областях Украины

В Украине 829 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 973 выздоровели, 16 новых жертв вируса

ПОСЛЕДНЕЕ

Донецкая область 3 дня подряд выполняет все показатели для перехода на ослабленный режим карантина

Госдеп США объявил вознаграждение по $1 млн за каждого из двух украинских хакеров

ВОЗ призывает страны сфокусироваться на борьбе с COVID-19, а не на критике организации

Аваков пояснил, что СБУ проводила операцию по автобусу в Луцке даже после выхода из него террориста для перестраховки и по полной в таких ситуациях процедуре

Правительство Украины продлило адаптивный карантин до 31 августа, изменило принцип усиления карантинных мер в регионах

На Донбассе ранены двое украинских военных

На Донбассе ранены двое украинских военных

Рейтинг стран, где Украина лидирует в списке самых криминальных, оказался фейком

Луцкий террорист допрошен – глава управления СБУ в Волынской области

Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА