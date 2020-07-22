В Киеве возле Дворца Украина загорелся автомобиль

Полиция Киева устанавливает обстоятельства возгорания автомобиля возле Дворца Украина, по предварительной информации, никто не пострадал, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"Сегодня около 15:00 по спецлинии "102" в столичную полицию поступило сообщение о том, что возле Дворца Украина на улице Большой Васильковской горит машина. По указанному адресу немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции и представители других профильных служб и ведомств", - сказано в сообщении.

Так, по предварительным данным, огнем частично поврежден также припаркованный рядом автомобиль. В результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины возгорания "BMW". Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация события.