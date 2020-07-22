В Запорожье избили бойца батальона "Азов", он находится в коме - полиция

Запорожские правоохранители задержали подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений бойцу батальона "Азов", прибывшему из зоны проведения операции Объединенных сил, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области

"21 июля около 23:55 в Коммунарское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение из 5-й городской больницы о том, что из одного из торговых центров города к ним доставили местного жителя 1991 года рождения с травмами головы. В настоящее время состояние здоровья пострадавшего остается стабильно тяжелым, мужчина находится в коме", - говорится в сообщении на сайте полиции.

Установлено, что во время конфликта подозреваемый ударил по голове бойца батальона "Азов", прибывшего в Запорожье в краткосрочный отпуск из зоны проведения операции Объединенных сил. Так, возле продовольственного супермаркета по улице Космической он сделал замечание молодому человеку, который приставал к девушкам.

"Это привело к конфликту, и агрессивный мужчина нанес потерпевшему удары по голове, после чего он потерял сознание. Правонарушитель с места происшествия скрылся", - добавили в полиции.

Позже правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель г.Запорожья 1991 года рождения. В настоящее время он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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