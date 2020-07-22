События

16:55 22.07.2020

Госдеп США объявил вознаграждение по $1 млн за каждого из двух украинских хакеров

2 мин читать
Госдеп США объявил вознаграждение по $1 млн за каждого из двух украинских хакеров

Государственный департамент США предлагает $1 млн вознаграждения за информацию, которая поможет арестовать двух граждан Украины, разыскиваемых за киберпреступность.

"Сегодня Государственный департамент США объявляет вознаграждение в размере до 1 миллиона долларов США (за каждого разыскиваемого) за информацию, которая поможет арестовать и/или осудить граждан Украины Артема Вячеславовича Радченко и Александра Витальевича Еременко за их участие в транснациональной организованной преступности, в частности в кибер-преступления", - говорится в заявлении для прессы госсекретаря США Майка Помпео, обнародованной в среду на странице посольства Штатов в Украине в "Фейсбук".

В заявлении отмечается, что в январе 2020 года в результате расследования Секретной службы США было предъявлено обвинение против Радченко и Еременко по 16 статьям, обвиняя их в сговоре для совершения мошенничества с ценными бумагами, электронного мошенничества и кибермошенничества. Обвинение утверждает, что Радченко и Еременко взломали электронную систему сбора, анализа и поиска данных (EDGAR) Комиссии по ценным бумагам и биржам США, и похитили тысячи конфиденциальных файлов, которые затем незаконно продали, чтобы получить прибыль. Комиссия по ценным бумагам и биржам США также подала иск, выдвинув обвинения против Еременко и других физических и юридических лиц.

"Это объявление о вознаграждении сделано в рамках программы TOCRP, по которой, вместе с программой Государственного департамента США по вознаграждениям за предоставление информации о международной наркоторговле, к ответственности были привлечены более 75 транснациональных преступников с момента начала этих программ в 1986 году. Государственный департамент США выплатил более 130 млн долларов вознаграждений за информацию, которая привела к указанным арестам", - говорится в сообщении.

Бюро Государственного департамента США по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам руководит этими программами вознаграждений в тесной координации с Секретной службой США (USSS), Управлением по борьбе с наркотиками (DEA), Федеральным бюро расследований (FBI), Миграционной и таможенной правоохранительной службой США и другими правительственными агентствами США.

"Эти действия демонстрируют приверженность Государственного департамента США поддерживать усилия правоохранительных органов и общегосударственный подход к борьбе с транснациональной организованной преступностью", – говорится в сообщении.

Теги: #сша #украина #хакеры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:58 22.07.2020
Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи

Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи

12:40 22.07.2020
Венецианская комиссия обнародовала срочные выводы по украинскому законопроекту о референдуме

Венецианская комиссия обнародовала срочные выводы по украинскому законопроекту о референдуме

12:17 22.07.2020
Прохладная погода сохранится в Украине в пятницу

Прохладная погода сохранится в Украине в пятницу

12:07 22.07.2020
США выделит $38 млн на развитие кибербезопасности в Украине – вице-премьер Федоров

США выделит $38 млн на развитие кибербезопасности в Украине – вице-премьер Федоров

11:53 22.07.2020
Украина с 1 августа открывает "безвиз" для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии - указ

Украина с 1 августа открывает "безвиз" для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии - указ

11:15 22.07.2020
Степанов: после появления вакцины от COVID-19 на рынке Украина должна одной из первых ее получить

Степанов: после появления вакцины от COVID-19 на рынке Украина должна одной из первых ее получить

10:57 22.07.2020
Послы G7 на встрече с главой НБУ подчеркнули важность сохранения независимой монетарной политики центр

Послы G7 на встрече с главой НБУ подчеркнули важность сохранения независимой монетарной политики центр

09:29 22.07.2020
Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета с ужесточением санкций против "Северного потока 2" и "Турецкого потока"

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета с ужесточением санкций против "Северного потока 2" и "Турецкого потока"

09:24 22.07.2020
Количество больных COVID-19 снизилось в 11 областях Украины

Количество больных COVID-19 снизилось в 11 областях Украины

09:20 22.07.2020
В США проходят финальные испытания двух вакцин от коронавируса - Трамп

В США проходят финальные испытания двух вакцин от коронавируса - Трамп

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство Украины продлило адаптивный карантин до 31 августа, изменило принцип усиления карантинных мер в регионах

Информация о захвате заложников в Харькове не отвечает действительности - полиция

На Донбассе ранены двое украинских военных

Количество больных COVID-19 снизилось в 11 областях Украины

В Украине 829 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 973 выздоровели, 16 новых жертв вируса

ПОСЛЕДНЕЕ

Донецкая область 3 дня подряд выполняет все показатели для перехода на ослабленный режим карантина

В Киеве возле Дворца Украина загорелся автомобиль

В Запорожье избили бойца батальона "Азов", он находится в коме - полиция

ВОЗ призывает страны сфокусироваться на борьбе с COVID-19, а не на критике организации

Аваков пояснил, что СБУ проводила операцию по автобусу в Луцке даже после выхода из него террориста для перестраховки и по полной в таких ситуациях процедуре

Правительство Украины продлило адаптивный карантин до 31 августа, изменило принцип усиления карантинных мер в регионах

Информация о захвате заложников в Харькове не отвечает действительности - полиция

На Донбассе ранены двое украинских военных

На Донбассе ранены двое украинских военных

Рейтинг стран, где Украина лидирует в списке самых криминальных, оказался фейком

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА