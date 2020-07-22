Госдеп США объявил вознаграждение по $1 млн за каждого из двух украинских хакеров

Государственный департамент США предлагает $1 млн вознаграждения за информацию, которая поможет арестовать двух граждан Украины, разыскиваемых за киберпреступность.

"Сегодня Государственный департамент США объявляет вознаграждение в размере до 1 миллиона долларов США (за каждого разыскиваемого) за информацию, которая поможет арестовать и/или осудить граждан Украины Артема Вячеславовича Радченко и Александра Витальевича Еременко за их участие в транснациональной организованной преступности, в частности в кибер-преступления", - говорится в заявлении для прессы госсекретаря США Майка Помпео, обнародованной в среду на странице посольства Штатов в Украине в "Фейсбук".

В заявлении отмечается, что в январе 2020 года в результате расследования Секретной службы США было предъявлено обвинение против Радченко и Еременко по 16 статьям, обвиняя их в сговоре для совершения мошенничества с ценными бумагами, электронного мошенничества и кибермошенничества. Обвинение утверждает, что Радченко и Еременко взломали электронную систему сбора, анализа и поиска данных (EDGAR) Комиссии по ценным бумагам и биржам США, и похитили тысячи конфиденциальных файлов, которые затем незаконно продали, чтобы получить прибыль. Комиссия по ценным бумагам и биржам США также подала иск, выдвинув обвинения против Еременко и других физических и юридических лиц.

"Это объявление о вознаграждении сделано в рамках программы TOCRP, по которой, вместе с программой Государственного департамента США по вознаграждениям за предоставление информации о международной наркоторговле, к ответственности были привлечены более 75 транснациональных преступников с момента начала этих программ в 1986 году. Государственный департамент США выплатил более 130 млн долларов вознаграждений за информацию, которая привела к указанным арестам", - говорится в сообщении.

Бюро Государственного департамента США по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам руководит этими программами вознаграждений в тесной координации с Секретной службой США (USSS), Управлением по борьбе с наркотиками (DEA), Федеральным бюро расследований (FBI), Миграционной и таможенной правоохранительной службой США и другими правительственными агентствами США.

"Эти действия демонстрируют приверженность Государственного департамента США поддерживать усилия правоохранительных органов и общегосударственный подход к борьбе с транснациональной организованной преступностью", – говорится в сообщении.