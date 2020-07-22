ВОЗ призывает страны сфокусироваться на борьбе с COVID-19, а не на критике организации

Всемирная организация здравоохранения после новой порции критики со стороны госсекретаря США Майка Помпео призвала страны сосредоточиться не на резких заявлениях, а на борьбе против коронавируса COVID-19, сообщила в среду телерадиокорпорация BBC.

"ВОЗ неизвестно именно об этих заявлениях, но мы решительно отвергаем любые атаки и необоснованные обвинения. ВОЗ призывает страны сфокусировать внимание на борьбе с пандемией, которая привела к потерям жизней и страданиям", - говорится в заявлении организации.

По данным BBC, Помпео, находившийся ранее на этой неделе в Лондоне, заявил, что руководителя ВОЗ Гебрейсуса "купил" Китай, и во время пандемии британцы умирали из-за последствий этого подкупа.

США неоднократно критиковали ВОЗ за ее запоздалую реакцию на пандемию, а также Китай за то, что он не давал информацию по коронавирусу в полном объеме.