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15:20 22.07.2020

Аваков пояснил, что СБУ проводила операцию по автобусу в Луцке даже после выхода из него террориста для перестраховки и по полной в таких ситуациях процедуре

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Аваков пояснил, что СБУ проводила операцию по автобусу в Луцке даже после выхода из него террориста для перестраховки и по полной в таких ситуациях процедуре

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пояснил, что Служба безопасности Украины решила проводить операцию по автобусу с заложниками в Луцке даже после того, как его покинул удерживавший людей террорист Максим Кривош, для перестраховки и по полной в таких ситуациях процедуре.

"Всё, что вчера происходило, происходило в течение почти 11 часов. Вам трудно понять всю картинку, потому что вы видите только те фрагменты, которые мы вам давали увидеть, или те, которые могли услышать из сообщений прессы. Когда шли переговоры, договорились, что сначала выйдет террорист, он сдастся, покажет, что у него свободные руки, что он оставил оружие, и его встречает группа из трех человек: медик, первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль и еще один сотрудник КОРДа", - рассказал он на брифинге в среду в Николаеве.

Аваков отметил, что после того, как правоохранители зафиксировали сдавшегося террориста в наручниках, подъехала группа Службы безопасности Украины, потому что остальные люди еще находились в автобусе, и нельзя было до конца предположить, нет ли у преступника сообщников в автобусе, нет ли ситуации, при которой автобус все-таки мог подвергнуться взрыву.

"Поэтому СБУ приняла решение сыграть по правилам полностью. Такие правила вам иногда, может быть, выглядят излишними, но так надо действовать. Вот и всё", - указал он.

Аваков подчеркнул, что принятые 21 июля решения по захваченному в Луцке автобусу не были простыми. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский в этой ситуации поставил приоритетом сохранение человеческих жизней.

"То есть, нулевой риск для каждого заложника, и, в том числе, с высокой гуманностью к этому неадекватному человеку. Не могу сказать, что все правоохранители и силовики были в восторге от такого сценария, но для того и работает система баланса, когда у тебя есть бьющая рука, и есть голова, которая принимает решения. И когда всё это находится в балансе – мы получаем вот такой неплохой результат", - сказал он.

Глава МВД также сообщил, что террорист потребовал от него разблокировать комментарии на его (Авакова – ИФ) странице в Facebook, и сразу туда "бахнул свои шизофренические бредни". "Повисело несколько минут, и слава богу. Потому что люди все остались довольны и живы, и только шокированы", - отметил Аваков.

Как сообщалось, утром 21 июля в центре Луцка мужчина, назвавшийся как "Максим Плохой" захватил рейсовый автобус пригородного сообщения, при себе имел взрывчатку и оружие. В автобусе находились 13 человек.

Полиция установила личность правонарушителя – Максим Кривош (1975 г.р), официально проживает в Дубно (Ровенская область), там находится его семья. Уроженец пос. Гай, Оренбургской области Российской Федерации. Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений

В сети Интернет была размещена книга автора "Максима Плохого", описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.

Вечером все заложники – 13 человек были освобождены, террорист задержан. Также в Харькове был задержан его вероятный сообщник. Этому предшествовал разговор с Кривошем президента Украины Владимира Зеленского, размещение в соцсетях видеообращения главы государства о необходимости просмотра документального фильма о защите животных (этого требовал злоумышленник). Сразу после освобождения заложников видеообращение было удалено.

Теги: #сбу #аваков #луцк
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