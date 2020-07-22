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14:55 22.07.2020

Правительство Украины продлило адаптивный карантин до 31 августа, изменило принцип усиления карантинных мер в регионах

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Правительство Украины продлило адаптивный карантин до 31 августа, изменило принцип усиления карантинных мер в регионах

Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин до 31 августа 2020 года, изменил принцип распределения регионов для усиления карантинных мер.

Соответствующее постановление "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мер на территории со значительным распространением COVID-19" правительство приняло с однодневной доработкой в среду.

"Это новое постановление. Его внедрение предлагается с 1 по 31 августа 2020 года. Оно будет регламентировать установление карантина на территории страны. В чем отличие? В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно территориальных единицах-районах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19", - пояснил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.

По словам министра, критерии для распределения регионов на четыре зоны остаются прежними.

"Уровень распространения будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных и утверждаться Национальной комиссией ТЭБ и ЧС. Базовым уровнем мониторинга является мониторинг на уровне области показателей, которые используются в настоящее время: загруженность коек не более 50%, среднее количество тестирований не менее 24 на 100 тыс. населения, коэффициент выявления случаев инфицирования не более 11% и показатель динамики роста случаев инфицирования не более 10%", - сказал он.

"Когда нет превышений в области и все ее районы находятся в "зеленой" зоне, где действуют такие ограничения: в общественных зданиях, маска или респиратор, проведение массовых мероприятий не более одного человека на 5 кв. м, проведение мероприятий в кинотеатрах или театрах с наполненностью 50%, перевозка пассажиров - только в пределах сидячих мест. Регионы, которые постоянно находятся в "зеленой" зоне, не нуждаются во вмешательстве или усилении противоэпидемических мер на национальном уровне. Если индикаторы меняются пять дней подряд, то регион или отдельная административно-территориальная единица переходит в "желтый", "оранжевый" или "красный", - добавил министр.

Теги: #коронавирус #кабмин
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