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14:21 22.07.2020

Информация о захвате заложников в Харькове не отвечает действительности - полиция

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Информация о захвате заложников в Харькове не отвечает действительности - полиция

 

Харьковская полиция проверила поступившее сообщение о захвате заложников на ул.Бондаренковской, 22, и сообщает, что оно не отвечает действительности.

"По словам начальника Киевского отдела полиции Сергея Пономарева, который находится по адресу, указанному в сообщении, информация не соответствует действительности", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области во вторник.

Ранее в полиции сообщили, что проверяют сообщение о захвате заложников, который якобы произошел в среду днем, по заявленному адресу выехало руководство Киевского районного отдела полиции Харькова и следственно-оперативная группа.

Информация о том, что захват заложников произошел в Харькове, в среду днем сообщили местные паблики в соцсетях. "На Бондаренковской, 22 какой-то неадекват с оружием захватил здание и вроде как взял людей в заложники", - говорится в одном из сообщений.

Позднее они опровергли свою информацию, сообщив, что ни оружия, ни заложников на месте в действительности нет.

Теги: #заложники #полиция #харьков
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