Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи

Российские наемники осуществили шесть обстрелов позиций Объединенных сил с начала текущих суток по состоянию на 12.00 вторника, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Согласно сводке, обстрелы противник вел из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового вооружения. Кроме того, в районе в районе с.Богдановка Волновахского района Донецкой области российские наемники сбросили с беспилотного летательного аппарата гранатометный выстрел ВОГ-25.

О потерях в рядах Объединенных сил в результате обстрелов в Минобороны не сообщили.

"Наши воины вели адекватные оборонительные действия, применяя в ответ дежурные огневые средства. Потери российско-оккупационных войск уточняются", - говорится в тексте сводке.