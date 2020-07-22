Поджог техники, задействованной на строительстве новой дороги в Харькове, - попытка навредить деловому имиджу города – заявление

В Харькове, утром в среду, 22 июля, на строительной площадке новой дороги в районе ст. метро "Киевская" была предпринята попытка поджога строительной техники, в мэрии это расценивают как попытку навредить деловому имиджу города.

"Утренний поджог – это попытка пошатнуть имидж Харькова как надежного делового партнера, что подтверждено многочисленными международными рейтингами и сотрудничеством города с такими авторитетными организациями, как Мировой банк, Европейский инвестиционный банк и многими другими", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Харьковского горсовета.

По информации авторов заявления, около 3:50 неизвестные бросили через забор несколько бутылок с зажигательной смесью, из-за чего загорелись три грузовика. Охрана смогла быстро погасить огонь, но техника существенно пострадала.

"Сейчас на месте происшествия работает полиция, а те машины, которые обошел огонь, продолжают строить необходимую Харькову дорогу. Работы не прекращены", - отмечается в заявлении.

Авторы документа обвиняют в поджоге недавно заявившего о намерении баллотироваться на пост городского головы Харькова народного депутата Александра Фельдмана, основателя и почетного президента ПАО "Концерн АВЭК и Ко", в структуру активов которого входит ТЦ "Барабашово".

"Мы понимаем, что за сегодняшней попыткой поджога стоит именно Фельдман и Ко. Мы это докажем всеми имеющимися в нашем распоряжении законными способами. Фельдман и Ко – беспринципные дельцы, которые чужими руками, бросившими бутылки с зажигательной смесью, фактически объявили войну городу и интересам харьковчан", - говорится в заявлении.

Его авторы призывают полицию провести быстрое и всестороннее расследование как утреннего поджога, так и других инцидентов, связанных с оппонентами Фельдмана.

"Мы обращаемся к органам правопорядка как можно быстрее и тщательнее провести расследование этого инцидента. Также просим полицию рассмотреть все заявления о поджогах машин оппонентов Александра Фельдмана, работающих на рынке "Барабашово". Вы наверняка увидите в этих поджогах систему", - говорится в заявление.

В заключение авторы документа утверждают, что дорога будет построена, несмотря ни на что.

Как сообщалось, 20 июля в Харькове началось строительство новой дороги, которая соединит Салтовку (крупнейший спальный район города) с центром. Подрядчиком строительства выбрана компания Black Sea Consortium (Турция). Ее материнская группа компаний Makyol была основана в 1965 году. Местным стратегическим партнером Makyol в Украине является группа DCH Александра Ярославского.

Работам попытались помешать противники строительств, которые заблокировали технику, установили 2 палатки и вызвали полицию, поскольку, по их мнению, работы проводятся без необходимых разрешений и вредят экологии. В тот же день по жалобе подрядчика и городских властей полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Это не первый конфликт из-за строительства новой дороги.

Как сообщалось, 27 февраля возле арки на въезде в ТЦ "Барабашово" произошли стычки между предпринимателями, выступающими против строительства, и группой людей в камуфляже, которые обеспечивали демонтаж арки. Участники конфликта использовали слезоточивый газ, пиротехнику и оружие, а также подожгли арку. В результате использования газа пострадали 6 человек, в том числе руководитель территориального отделения полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.294 (массовые беспорядки) УК Украины. Полиция сообщила о подозрении 56 участникам стычки.

Ранее, 5 сентября 2019 года городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил, что муниципальные власти рассматривают возможность строительства новой дороги, которая соединит Салтовку с центром города.

16 октября 2019 Харьковский горсовет утвердил строительство этой дороги, несмотря на протест пикетировавших сессию предпринимателей с ТЦ "Барабашово", чьи торговые павильоны будут "отселены" в связи со строительством дороги. "За" проголосовал 51 депутат, "против" - 4.

Кернес назвал акцию предпринимателей проплаченной, а их действия - "проявлением непатриотической агрессии в отношении города".

Он также напомнил, что строительство дороги планировалось давно и пообещал, что предприниматели, которых придется "отселить" с места будущего строительства, смогут заключить договоры с КП "Городской торговый рынок" и получить места на его территории.

"Эта дорога была предусмотрена генеральным планом 1953, 1986, 2004 и 2013 годов. Когда земля передавалась в аренду Концерну "АВЭК", его предупреждали, что это для временного размещения торговых павильонов или автостоянок... КП "Городской торговый рынок" будут выделены деньги для строительства малых архитектурных форм и сдачи их в аренду предпринимателям", - сказал Кернес.