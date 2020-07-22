События

12:32 22.07.2020

В Киеве закрыта ст. метро "Вокзальная", правоохранители проводят проверку

1 мин читать
В Киеве закрыта ст. метро "Вокзальная", правоохранители проводят проверку

Станция Киевского метрополитена "Вокзальная" Святошино-Броварской (М1, "красной") линии временно закрыта на вход и выход.

"Станция "Вокзальная" закрыта на вход и выход. Правоохранители проводят проверку. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - сообщается на странице коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

По данным СМИ, правоохранители нашли возле здания станции метро подозрительный чемодан и в настоящее время осуществляют эвакуацию людей.

Как видно из трансляции с места событий, объемный черный чемодан на колесиках с ручкой стоит рядом со входом на станцию метро с улицы за колонной здания.

На месте работают специалисты-взрывотехники. Они проверяют также содержимое близлежащих урн. Территория вокруг здания станции метро оцеплена, ее охраняют сотрудники Национальной полиции.

Кроме того, согласно пока не подтвержденной информации СМИ, на пл.Космонавтов также обнаружен подозрительный чемодан.

Теги: #киев #метро #вокзальная
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:29 22.07.2020
В Киеве за сутки Covid-19 заболели 132 человека: на 59 случаев больше, чем днем ранее

В Киеве за сутки Covid-19 заболели 132 человека: на 59 случаев больше, чем днем ранее

06:38 22.07.2020
В Музее истории представят экспозицию к 30-й годовщине поднятия украинского флага над Киевом

В Музее истории представят экспозицию к 30-й годовщине поднятия украинского флага над Киевом

04:32 22.07.2020
В Киеве планируют установить пять новых мемориальных досок

В Киеве планируют установить пять новых мемориальных досок

04:32 22.07.2020
В Киеве планируют установить пять новых мемориальных досок

В Киеве планируют установить пять новых мемориальных досок

18:49 21.07.2020
Полиция усилила меры безопасности на улицах Киева

Полиция усилила меры безопасности на улицах Киева

18:09 21.07.2020
Проект Генплана Киева предусматривает децентрализацию города, создание системы деловых комплексов

Проект Генплана Киева предусматривает децентрализацию города, создание системы деловых комплексов

16:57 21.07.2020
Полиция проверяет сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве

Полиция проверяет сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве

14:11 21.07.2020
В Киеве на рынке "Минский" взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства

В Киеве на рынке "Минский" взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства

11:11 21.07.2020
Количество случаев заболевания COVID-19 в Киеве превысило 7 тыс. – Кличко

Количество случаев заболевания COVID-19 в Киеве превысило 7 тыс. – Кличко

09:45 21.07.2020
В Подольском районе Киева неизвестные ночью подорвали банкомат и украли деньги

В Подольском районе Киева неизвестные ночью подорвали банкомат и украли деньги

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество больных COVID-19 снизилось в 11 областях Украины

В Украине 829 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 973 выздоровели, 16 новых жертв вируса

Российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военный, еще один ранен

У луцкого террориства были сообщники в других городах Украины, в Харькове задержан его подельник

Человек, который более 12 часов удерживал заложников в автобусе в Луцке, сдался правоохранителям – СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи

Поджог техники, задействованной на строительстве новой дороги в Харькове, - попытка навредить деловому имиджу города – заявление

Глава Одесской ОГА предложил убрать затонувший танкер Delfi по упрощенной процедуре

Прохладная погода сохранится в Украине в пятницу

Меру пресечения для луцкого террориста изберут в четверг – полиция

Степанов: после появления вакцины от COVID-19 на рынке Украина должна одной из первых ее получить

Киевские транспортники просят горсовет компенсировать убытки от карантина - обращения

Харьковская полиция ищет "заминировавшего" более 200 объектов инфраструктуры в городе

Число заражений COVID-19 в Грузии достигло 1073, за минувшие сутки 24 новых случая

В МВД считают правильным видеообращение Зеленского: другие действия могли привести к неконтролируемой агрессии луцкого террориста

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА