В Киеве закрыта ст. метро "Вокзальная", правоохранители проводят проверку

Станция Киевского метрополитена "Вокзальная" Святошино-Броварской (М1, "красной") линии временно закрыта на вход и выход.

"Станция "Вокзальная" закрыта на вход и выход. Правоохранители проводят проверку. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - сообщается на странице коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

По данным СМИ, правоохранители нашли возле здания станции метро подозрительный чемодан и в настоящее время осуществляют эвакуацию людей.

Как видно из трансляции с места событий, объемный черный чемодан на колесиках с ручкой стоит рядом со входом на станцию метро с улицы за колонной здания.

На месте работают специалисты-взрывотехники. Они проверяют также содержимое близлежащих урн. Территория вокруг здания станции метро оцеплена, ее охраняют сотрудники Национальной полиции.

Кроме того, согласно пока не подтвержденной информации СМИ, на пл.Космонавтов также обнаружен подозрительный чемодан.