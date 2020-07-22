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12:17 22.07.2020

Прохладная погода сохранится в Украине в пятницу

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Прохладная погода сохранится в Украине в пятницу

В ближайшие сутки более прохладный атлантический воздух, продолжающий поступать с Западной Европы, охватит почти всю территорию Украины; в поле повышенного атмосферного давления осадков не ожидается, сообщил Укргидрометцентр.

В четверг без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°; в южной части ночью 15-20°, днем 24-29°.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 22-24°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 июля самая высокая температура днем была 34,8 в 2001г., самая низкая ночью 5,8 в 1904г.

В пятницу в Украине без осадков, лишь ночью в Одесской области, днём в Карпатском регионе местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 10-15°, днём 23-28°, в западных областях 20-25°; в южной части ночью 14-19°, днём 28-33°.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. . Температура ночью 13-15°, днем 23-25°.

22 июля в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 22-25°; в Днепре, в пределах Киева, 21°.

Теги: #погода #украина #прогноз
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