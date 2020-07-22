События

10:13 22.07.2020

Киевские транспортники просят горсовет компенсировать убытки от карантина - обращения

2 мин читать
Киевские транспортники просят горсовет компенсировать убытки от карантина - обращения

Киев. 22 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Сотрудники коммунальных предприятий "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" обратились в Киевский городской совет с призывом поддержать проект решения об обеспечении компенсации потерь перевозчиков во время пандемии коронавирусной болезни Covid-19.

Соответствующие обращения от Объединенной профсоюзной организации КП "Киевский метрополитен" и Первичной профсоюзной организации КП "Киевпастранс" опубликованы на официальных страницах предприятий в Facebook. В них транспортники призвали депутатов Киевгорсовета выделить средства на выплату зарплат и на другие необходимые расходы.

"В соответствии с принятыми городскими властями решениями КП "Киевпастранс" с 23 марта 2020 года обеспечивал перевозки отдельными специальными рейсами автобусов, троллейбусов и трамваев исключительно сотрудников предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города Киева", - говорится в заявлении сотрудников предприятия.

Кроме того, как отмечают авторы обращения, КП "Киевпастранс" обеспечил бесплатные централизованные перевозки медицинских работников опорных городских медицинских учреждений, определенных для лечения больных с Covid-19, и регулярные перевозки сотрудников предприятий критической инфраструктуры.

Сотрудники Киевского метрополитена, в свою очередь, отметили, что из-за невозможности работать в обычном режиме с 17 марта по 25 мая 2020 года потери доходов предприятия составили около 621 млн грн. В КП "Киевпастранс" также отмечают, что и сейчас на предприятии не могут выйти на уровень доходов, который был до пандемии.

Как говорится в обращениях, из-за ограничений работы во время карантина коммунальные предприятия потеряли доходы, что привело к ухудшению финансово-экономического состояния предприятий. "Мы помогли городу выстоять во время карантина, теперь город может помочь выстоять нам!", - говорится в обращении "Киевпасстранса".

Теги: #метрополитен #киевпастранс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:02 01.06.2020
Городская электричка ориентировочно начнет работу 7 июня

Городская электричка ориентировочно начнет работу 7 июня

18:09 29.04.2020
В харьковском метро планируют запустить "поезда-трубы" - вице-мэр

В харьковском метро планируют запустить "поезда-трубы" - вице-мэр

13:10 27.04.2020
Пока киевское метро не перевозит пассажиров, в нем продолжаются ремонтные работы - Кличко

Пока киевское метро не перевозит пассажиров, в нем продолжаются ремонтные работы - Кличко

12:28 17.03.2020
Метро Киева прекращает перевозку пассажиров с 23:00 вторника до 3 апреля - Кличко

Метро Киева прекращает перевозку пассажиров с 23:00 вторника до 3 апреля - Кличко

23:00 16.03.2020
В Киеве, Харькове и Днепре в течение 17 марта закроют метрополитен – Комиссия по техногенной безопасности и ЧС

В Киеве, Харькове и Днепре в течение 17 марта закроют метрополитен – Комиссия по техногенной безопасности и ЧС

14:53 10.01.2020
В Нью-Йорке пришлось вывести из эксплуатации 298 новых вагонов метро

В Нью-Йорке пришлось вывести из эксплуатации 298 новых вагонов метро

17:34 15.11.2019
Киев планирует начать запуск 4G в метрополитене в I кв.-2020 – советник мера

Киев планирует начать запуск 4G в метрополитене в I кв.-2020 – советник мера

18:14 06.11.2019
Киев намерен приобрести до 50 новых вагонов метрополитена - Кличко

Киев намерен приобрести до 50 новых вагонов метрополитена - Кличко

11:06 01.11.2019
В Киеве обстреляли скоростной трамвай

В Киеве обстреляли скоростной трамвай

03:51 01.11.2019
Кличко: Второй вестибюль станции метро Святошин киевского метрополитена откроют 1 ноября

Кличко: Второй вестибюль станции метро Святошин киевского метрополитена откроют 1 ноября

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество больных COVID-19 снизилось в 11 областях Украины

В Украине 829 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 973 выздоровели, 16 новых жертв вируса

Российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военный, еще один ранен

У луцкого террориства были сообщники в других городах Украины, в Харькове задержан его подельник

Человек, который более 12 часов удерживал заложников в автобусе в Луцке, сдался правоохранителям – СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Меру пресечения для луцкого террориста изберут в четверг – полиция

Степанов: после появления вакцины от COVID-19 на рынке Украина должна одной из первых ее получить

Харьковская полиция ищет "заминировавшего" более 200 объектов инфраструктуры в городе

Число заражений COVID-19 в Грузии достигло 1073, за минувшие сутки 24 новых случая

В МВД считают правильным видеообращение Зеленского: другие действия могли привести к неконтролируемой агрессии луцкого террориста

В Киеве за сутки Covid-19 заболели 132 человека: на 59 случаев больше, чем днем ранее

Количество больных COVID-19 снизилось в 11 областях Украины

В США проходят финальные испытания двух вакцин от коронавируса - Трамп

В Украине 829 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 973 выздоровели, 16 новых жертв вируса

Минюст США обвинил двух китайских хакеров в попытках добыть информацию о разработках вакцины от коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА