События

10:11 22.07.2020

Харьковская полиция ищет "заминировавшего" более 200 объектов инфраструктуры в городе

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Харьковская полиция ищет "заминировавшего" более 200 объектов инфраструктуры в городе

Полиция закончила проверку сообщения о минировании медицинских учреждений, супермаркетов, торговых центров, банков, гостиниц, а также зданий железнодорожного и автовокзалов в Харькове.

"Всего полицейские осмотрели 208 объектов, эвакуировали 720 человек. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Отвод транспорта не проводился", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о случившемся зарегистрирована в территориальных отделах полиции. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Правоохранители принимают меры, направленные на установление личности лжеминера.

Как сообщалось, сообщение о минировании более 200 объектов инфраструктуры в Харькове поступило на электронную почту полиции во вторник, около 15:00.

Теги: #минирование #полиция #харьков
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