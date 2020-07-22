В МВД считают правильным видеообращение Зеленского: другие действия могли привести к неконтролируемой агрессии луцкого террориста

В Министерстве внутренних дел считают правильными действия президента Украины Владимира Зеленского по исполнению требований луцкого террориста, захватившего утром во вторник рейсовый автобус с 13 заложниками, заявил заместитель министра МВД Антон Геращенко.

"Сейчас идет много дискуссий, нужно ли было президенту идти на его условия и размещать видеообращение. Я могу сказать, что президент сделал все правильно. Самое ценное, что у нас есть, - это жизнь людей. Другие действия могли привести к неконтролируемой агрессии террориста", - сказал Геращенко в эфире программы "Сніданок з 1+1".

Он отметил, что личность преступника была установлена за 15 минут. "Его личность была установлена за 10-15 минут. Мы просто не объявляли это в СМИ, чтобы он не знал, что мы знаем, кто он на самом деле. Была найдена его книга, ее анализировали психологи", - сказал замглавы МВД.

По его словам, специалисты составили психологический портрет террориста с псевдонимом Максим Плохой, поэтому от него можно ожидать чего угодно. Кроме того, он имел при себе оружие и демонстрировал его, стреляя из окон автобуса.

"Он чуть не убил нашего первого заместителя начальника полиции Евгения Коваля. Поэтому рисковать было нельзя. Президент, сделав такое заявление, сделал условия, чтобы террорист сдался", - отметил Геращенко.

Как сообщалось, утром 21 июля в центре Луцка мужчина, назвавшийся как "Максим Плохой" захватил рейсовый автобус пригородного сообщения, при себе имел взрывчатку и оружие. В автобусе находились 13 человек.

Настоящее имя террориста - Кривош Максим Степанович (1975 г.р), он официально проживает в Дубно (Ровенская область), там находится его семья. Уроженец пос. Гай, Оренбургской области Российской Федерации. Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений

В сети Интернет была размещена книга автора "Максима Плохого", описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.

Вечером все заложники – 13 человек были освобождены, террорист задержан. Также в Харькове был задержан его вероятный сообщник. Этому предшествовал разговор с Кривошем президента Украины Владимира Зеленского, размещение в соцсетях видеообращения главы государства о необходимости просмотра документального фильма (этого требовал злоумышленник). Сразу после освобождения заложников видеообращение было удалено.