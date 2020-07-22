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09:29 22.07.2020

В Киеве за сутки Covid-19 заболели 132 человека: на 59 случаев больше, чем днем ранее

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В Киеве за сутки Covid-19 заболели 132 человека: на 59 случаев больше, чем днем ранее

14 из 132 заболевших за минувшие сутки коронавирусной болезнью Covid-19 жителей Киева являются детьми, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 132 жителей столицы. 14 из них - дети. Среди заболевших 57 женщин в возрасте от 19 до 66 лет и 8 девочек от 4 до 15 лет, 61 мужчина в возрасте от 19 до 90 лет и шесть мальчиков от 6 до 14 лет. Заболели в том числе и 4 медиков", - написал Кличко на своей странице в Facebook в среду утром.

По его словам, больше всего случаев заболевания зафиксировали в Дарницком районе Киева - 35. В Соломенском районе 17 заболевших, в Днепровском - 16 случаев.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов с Covid-19, остальные нововыявленные заболевшие находятся на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровели за минувшие сутки 66 жителей столицы.

С начала пандемии в Киеве подтверждено 7166 случаев заболевания Covid-19, победили коронавирус уже 2521 киевлянин.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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