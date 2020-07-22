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09:24 22.07.2020

Количество больных COVID-19 снизилось в 11 областях Украины

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Количество больных COVID-19 снизилось в 11 областях Украины

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 11 из 24 областей Украины, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) во вторник утром.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (132) и во Львовской области (124), выздоровления – в Ровенской (174), Львовской (123) и Черновицкой (109) областях.

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 34 новых случая заболевания COVID-19 и 36 – выздоровления, сейчас в области болеет 516 человек (на 2 меньше за сутки);

- в Волынской области подтвержден 41 новых случай заболевания, 2 смерти и 91 случай выздоровления, сейчас в области болеют 973 человека (на 52 меньше за сутки);

- в Днепропетровской области зафиксировано 26 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления нет, сейчас болеет 168 человек (на 36 больше за сутки);

- в Донецкой области зафиксировано 16 новых случаев заболевания, 48 человек выздоровели. Сейчас болеет 456 человек (на 32 меньше за сутки);

- в Житомирской области 25 человек заболели и 23 выздоровели, сейчас болеет 312 человек (на 2 больше за сутки);

- в Закарпатской области 60 новых случаев заболевания, 3 случая смерти и 67 случаев выздоровления, сейчас болеют 2 698 человек (на 10 меньше за сутки);

- в Запорожской области 9 новых заболевших и 4 выздоровели, сейчас болеет 114 человек (на 5 больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 78 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 21 случай выздоровления, сейчас болеют 2 181 человек (на 55 больше за сутки);

- в Киеве 132 новых случая заболевания и 66 – выздоровления, сейчас болеет 4 517 человек (на 66 больше за сутки);

- в Киевской области 27 новых заболевших и 90 человек выздоровели, сейчас болеют 903 человек (на 63 меньше за сутки);

- в Кировоградской области зафиксированы 2 случая заболевания и 6 – выздоровления, сейчас болеет 37 человек (на 4 меньше за сутки);

- в Луганской области новых случая заболевания, смерти и выздоровления не зафиксировано, болеет 26 человек;

- во Львовской области подтверждены 124 новых случаев заболевания Covid-19 и 123 случая выздоровления, сейчас болеют 6 309 человек (на 1 больше за сутки);

- в Николаевской области 3 новых случая заболевания и 1 - выздоровления, сейчас болеет 105 человек (на 2 больше за сутки);

- в Одесской области 22 новых случая заболевания, 1 смерти и 11 выздоровления, сейчас болеет 1 482 человека (на 10 больше за сутки);

- в Полтавской области 4 новых случая заболевания и 1 - выздоровления, сейчас болеет 33 человека (на 3 больше за сутки);

- в Ровенской области 49 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 174 случая выздоровления, сейчас болеет 1 114 человек (на 127 меньше за сутки);

- в Сумской области 12 новых случаев заболевания и 1 смерти, сейчас болеет 54 человека (на 11 больше за сутки);

- в Тернопольской области 42 новых случая заболевания и 15 – выздоровления, сейчас болеют 865 человек (на 27 больше за сутки);

- в Харьковской области 57 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 44 человека выздоровели, сейчас болеют 1 270 человек (на 12 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 1 новый случай заболевания, случаев выздоровления и смерти не было, болеет 21 человек (на 1 больше за сутки);

- в Хмельницкой области зафиксированы 3 случая заболевания и 8 – выздоровления, сейчас болеют 137 человек (на 5 меньше за сутки);

- в Черкасской области 6 человек заболели, 1 – скончался и 7 – выздоровели, сейчас болеют 188 человек (на 2 меньше за сутки);

- в Черновицкой области 41 новый случай заболевания, 3 случая смерти и 109 человек выздоровели, сейчас болеет 1 508 человек (на 71 меньше за сутки);

- в Черниговской области 5 новых случаев заболевания и 28 выздоровления, сейчас болеет 302 человека (на 23 меньше за сутки).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды, 22 июля, выявлено 829 новых случая инфицирования коронавирусом, 16 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли, 973 выздоровели. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 26 289 человек, что на 160 меньше, чем днем ранее.

Теги: #коронавирус #украина
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