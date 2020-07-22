В Украине 829 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 973 выздоровели, 16 новых жертв вируса

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 829 новых случаев заболевания COVID-19, 973 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 16 умерли, сообщил сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее,21 июля, сообщалось о 673 новых случаях заболевания Covid-19, 20 июля - о 651 инфицированных; 19 июля было зафиксировано заболевание 731 человека. 26 июня зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 60 995 человек, выздоровевших – 33 172, умерли с начала пандемии от Covid-19 1 534 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 26 289 человек, что на 160 меньше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (132) и во Львовской области (124).