Российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военный, еще один ранен

За минувшие сутки российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий, еще один ранен, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

"21 июля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один воин - получил ранения", - сказано в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук утром в среду.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новотошковского противник обстрелял из минометов калибра 120 мм, а вблизи Крымского - из 82-х мм минометов, гранатометов и пулеметов. У Хутора Вольного наемники тоже применили крупнокалиберные пулеметы и автоматические станковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по украинским защитникам неподалеку Гнутово враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов. С крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем агрессор дважды обстреливал украинские опорные пункты вблизи Павлополя. Также наемники вели огонь из вооружения БМП по украинским воинам у Лебединского, а рядом с Водяным - задействовали станковые противотанковые гранатометы.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки среди украинских воинов нет", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник применил вооружение запрещено минскими соглашениями и обстрелял украинские позиции из 120 мм минометов у Майорска, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по защитникам Марьинки наемники дважды использовали гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. А по окрестностям Лебединского - станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.