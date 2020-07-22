События

07:14 22.07.2020

Российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военный, еще один ранен

2 мин читать

За минувшие сутки российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий, еще один ранен, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

"21 июля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один воин - получил ранения", - сказано в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук утром в среду.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новотошковского противник обстрелял из минометов калибра 120 мм, а вблизи Крымского - из 82-х мм минометов, гранатометов и пулеметов. У Хутора Вольного наемники тоже применили крупнокалиберные пулеметы и автоматические станковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по украинским защитникам неподалеку Гнутово враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов. С крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем агрессор дважды обстреливал украинские опорные пункты вблизи Павлополя. Также наемники вели огонь из вооружения БМП по украинским воинам у Лебединского, а рядом с Водяным - задействовали станковые противотанковые гранатометы.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки среди украинских воинов нет", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник применил вооружение запрещено минскими соглашениями и обстрелял украинские позиции из 120 мм минометов у Майорска, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по защитникам Марьинки наемники дважды использовали гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. А по окрестностям Лебединского - станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:38 22.07.2020
В Музее истории представят экспозицию к 30-й годовщине поднятия украинского флага над Киевом

В Музее истории представят экспозицию к 30-й годовщине поднятия украинского флага над Киевом

05:42 22.07.2020
Главврач, из-за халатности которого больница потратила почти 3 миллиона на несуществующие фотоальбомы, пойдет под суд

Главврач, из-за халатности которого больница потратила почти 3 миллиона на несуществующие фотоальбомы, пойдет под суд

04:32 22.07.2020
В Киеве планируют установить пять новых мемориальных досок

В Киеве планируют установить пять новых мемориальных досок

04:32 22.07.2020
В Киеве планируют установить пять новых мемориальных досок

В Киеве планируют установить пять новых мемориальных досок

01:28 22.07.2020
Зеленский: было даже предложение проводить штурм автобуса в Луцке, но мы всегда должны максимально пытаться сохранить жизни людей

Зеленский: было даже предложение проводить штурм автобуса в Луцке, но мы всегда должны максимально пытаться сохранить жизни людей

00:23 22.07.2020
На месте теракта в Луцке криминалисты будут всю ночь искать улики для определения возможных сообщников злоумышленника

На месте теракта в Луцке криминалисты будут всю ночь искать улики для определения возможных сообщников злоумышленника

23:59 21.07.2020
Задержанный в Харькове вероятный сообщник луцкого террориста сотрудничает со следствием

Задержанный в Харькове вероятный сообщник луцкого террориста сотрудничает со следствием

23:51 21.07.2020
Аваков: Задержанному в Луцке террористу грозит очень большой срок

Аваков: Задержанному в Луцке террористу грозит очень большой срок

23:25 21.07.2020
Аваков инициировал ужесточение ответственности за фейковые минирования

Аваков инициировал ужесточение ответственности за фейковые минирования

23:06 21.07.2020
У вероятного сообщника луцкого террориста в Харькове проходит обыск, с ним самим работают следователи

У вероятного сообщника луцкого террориста в Харькове проходит обыск, с ним самим работают следователи

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

У луцкого террориства были сообщники в других городах Украины, в Харькове задержан его подельник

Человек, который более 12 часов удерживал заложников в автобусе в Луцке, сдался правоохранителям – СБУ

В Луцке освобождены 13 заложников, пострадавших нет – СБУ

Зеленский выполнил требование луцкого террориста

Трех заложников освободили из автобуса в Луцке после разговора Зеленского с мужчиной, которых их удерживал - Офис президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Минюст США обвинил двух китайских хакеров в попытках добыть информацию о разработках вакцины от коронавируса

В результате стрельбы в Чикаго пострадали не менее 14 человек

Трамп: ситуация с коронавирусом в США ухудшится еще, прежде чем станет легче

В США проходят финальные испытания двух вакцин от коронавируса

Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета с ужесточением санкций против "Северного потока 2" и "Турецкого потока"

У луцкого террориства были сообщники в других городах Украины, в Харькове задержан его подельник

Аваков подтвердил наличие у луцкого террориста оружия и опроверг информацию о раненном заложнике

После задержания луцкого террориста правоохранители изъяли у него огнестрельное оружие и гранаты

Полиция и Нацгвардия усилят патрулирование в девяти регионах страны

Человек, который более 12 часов удерживал заложников в автобусе в Луцке, сдался правоохранителям – СБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА