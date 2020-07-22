События

06:38 22.07.2020

В Музее истории представят экспозицию к 30-й годовщине поднятия украинского флага над Киевом

1 мин читать

В киевском Музее истории 22 июля представят экспозицию к 30-й годовщине поднятия украинского флага над Киевом, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Флаг, подняли над столицей 24 июля 1990, и который хранится в Национальном музее истории Украины, можно будет увидеть в Музее истории Киева с 22 июля по 2 августа", - говорится  сообщении.

Также в рамках экспозиции будут представлены фотографии и архивные видеоматериалы.

Кроме того, 24 июля с 22:00 до 24:00 состоится праздничная подсветка здания КГГА.

Теги: #киев #экспозиция #украина #флаг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:42 22.07.2020
Главврач, из-за халатности которого больница потратила почти 3 миллиона на несуществующие фотоальбомы, пойдет под суд

Главврач, из-за халатности которого больница потратила почти 3 миллиона на несуществующие фотоальбомы, пойдет под суд

04:32 22.07.2020
В Киеве планируют установить пять новых мемориальных досок

В Киеве планируют установить пять новых мемориальных досок

04:32 22.07.2020
В Киеве планируют установить пять новых мемориальных досок

В Киеве планируют установить пять новых мемориальных досок

01:28 22.07.2020
Зеленский: было даже предложение проводить штурм автобуса в Луцке, но мы всегда должны максимально пытаться сохранить жизни людей

Зеленский: было даже предложение проводить штурм автобуса в Луцке, но мы всегда должны максимально пытаться сохранить жизни людей

00:23 22.07.2020
На месте теракта в Луцке криминалисты будут всю ночь искать улики для определения возможных сообщников злоумышленника

На месте теракта в Луцке криминалисты будут всю ночь искать улики для определения возможных сообщников злоумышленника

23:59 21.07.2020
Задержанный в Харькове вероятный сообщник луцкого террориста сотрудничает со следствием

Задержанный в Харькове вероятный сообщник луцкого террориста сотрудничает со следствием

23:51 21.07.2020
Аваков: Задержанному в Луцке террористу грозит очень большой срок

Аваков: Задержанному в Луцке террористу грозит очень большой срок

23:25 21.07.2020
Аваков инициировал ужесточение ответственности за фейковые минирования

Аваков инициировал ужесточение ответственности за фейковые минирования

23:06 21.07.2020
У вероятного сообщника луцкого террориста в Харькове проходит обыск, с ним самим работают следователи

У вероятного сообщника луцкого террориста в Харькове проходит обыск, с ним самим работают следователи

22:55 21.07.2020
Аваков подтвердил наличие у луцкого террориста оружия и опроверг информацию о раненном заложнике

Аваков подтвердил наличие у луцкого террориста оружия и опроверг информацию о раненном заложнике

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

У луцкого террориства были сообщники в других городах Украины, в Харькове задержан его подельник

Человек, который более 12 часов удерживал заложников в автобусе в Луцке, сдался правоохранителям – СБУ

В Луцке освобождены 13 заложников, пострадавших нет – СБУ

Зеленский выполнил требование луцкого террориста

Трех заложников освободили из автобуса в Луцке после разговора Зеленского с мужчиной, которых их удерживал - Офис президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп: ситуация с коронавирусом в США ухудшится еще, прежде чем станет легче

В США проходят финальные испытания двух вакцин от коронавируса

Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета с ужесточением санкций против "Северного потока 2" и "Турецкого потока"

У луцкого террориства были сообщники в других городах Украины, в Харькове задержан его подельник

После задержания луцкого террориста правоохранители изъяли у него огнестрельное оружие и гранаты

Полиция и Нацгвардия усилят патрулирование в девяти регионах страны

Человек, который более 12 часов удерживал заложников в автобусе в Луцке, сдался правоохранителям – СБУ

В Луцке освобождены 13 заложников, пострадавших нет – СБУ

Зеленский выполнил требование луцкого террориста

Трех заложников освободили из автобуса в Луцке после разговора Зеленского с мужчиной, которых их удерживал - Офис президента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА