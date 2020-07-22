В Музее истории представят экспозицию к 30-й годовщине поднятия украинского флага над Киевом

В киевском Музее истории 22 июля представят экспозицию к 30-й годовщине поднятия украинского флага над Киевом, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Флаг, подняли над столицей 24 июля 1990, и который хранится в Национальном музее истории Украины, можно будет увидеть в Музее истории Киева с 22 июля по 2 августа", - говорится сообщении.

Также в рамках экспозиции будут представлены фотографии и архивные видеоматериалы.

Кроме того, 24 июля с 22:00 до 24:00 состоится праздничная подсветка здания КГГА.