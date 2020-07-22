Главврач, из-за халатности которого больница потратила почти 3 миллиона на несуществующие фотоальбомы, пойдет под суд

Следствие в отношении главного врача одного из харьковских медучреждений, подозреваемого в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины) , причинившей ущерб в сумму 2 млн. 864 тыс.грн.

"В Московский районный суд Харькова направлен обвинительный акт в отношении главного врача по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным досудебного следствия, главврач подписал и скрепил печатью учреждения договор ответственного хранения и акт приема-передачи 8 тыс. фотоальбомов. Документы предоставил предприниматель, заключивший с больницей договор о закупке альбомов для фотографий. Подписывая документы, главврач не проверил наличие указанного в договоре имущества. Он также подписал и скрепил печатью платежное поручение, на основании которого больница перечислила 2 млн.864 тыс.грн за несуществующие альбомы для фотографий на счет предпринимателя.

Как сообщалось, ранее правоохранители объявили о подозрении предпринимателю, заключившему договор с больницей. Ему инкриминируется ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.