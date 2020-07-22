Трамп: ситуация с коронавирусом в США ухудшится еще, прежде чем станет легче

Кризис с коронавирусом в США, вероятно, усугубится еще больше, прежде чем обстановка станет улучшаться, заявил американский президент Дональд Трамп.

"К сожалению, возможно, (в стране - ИФ) станет еще хуже до того, как будет улучшение", - сказал он на брифинге в Белом доме.

При этом президент констатировал, что в одних районах страны с эпидемиологическим кризисом справляются лучше, чем в других.

Кроме этого, Трамп призвал американцев в целях безопасности носить маски. Президент признал, что это средство защиты имеет положительный эффект, а в данный момент "мы (американцы - ИФ) нуждаемся во всем, что мы только можем достать".

США занимают первое место среди всех стран мира по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США с начала вспышки вируса диагностировано более 4 млн случаев заражения, причем свыше 144,7 тыс. заболевших скончались. Более 1,88 млн человек выздоровели.