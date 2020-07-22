В Киеве планируют установить пять новых мемориальных досок

Комиссия по вопросам установления памятных знаков приняла решение о разрешении на установление пяти новых мемориальных досок, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

В частности, согласно решению комиссии, депутаты поддержали обращение театрально-зрелищного учреждения культуры "Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра" по установлению мемориальной доски в честь Эдуарда Митницкого на фасаде здания заведения на ул. Броварской, 25.

Также новая мемориальная доска в честь известного писателя и общественного деятеля Николая Левитського появится на фасаде здания Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко на ул. Терещенковской, 17 (при условии получения разрешения от Министерства культуры и информационной политики).

На фасаде здания школы I-III ступеней № 168 Оболонского района города Киева на ул. Озерной, 2 установят мемориальную доску в честь погибшего участника антитеррористической операции Владислава Воробьева.

Установление мемориальной доски в честь "киборга" и народного героя Украины (посмертно) Ивана Зубкова может появиться и во дворе 1 корпуса Национального университета "Киево-Могилянская академия" на ул. Григория Сковороды, 2.

Кроме того, комиссия приняла решение по установлению мемориальной доски в честь украинского композитора Леопольда Ященко на фасаде дома, где он жил, просп. Голосеевском, д. 106/2.

В КГГА подчеркнули, что все мемориальные доски устанановят за внебюджетные средства.