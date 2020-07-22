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00:23 22.07.2020

На месте теракта в Луцке криминалисты будут всю ночь искать улики для определения возможных сообщников злоумышленника

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На месте теракта в Луцке криминалисты будут всю ночь искать улики для определения возможных сообщников злоумышленника

Криминалисты будут работать на месте теракта в Луцке всю ночь для выявления всевозможных улик и определения возможных сообщников злоумышленника, сообщил заместитель министра внутренниз дел Антон Геращенко.

"С каждой единицы оружия, с каждой гранаты будут сняты отпечатки пальцев, найдены все волоски, пылинки и следы ДНК для определения возможных сообщников и поиска источников происхождения огнестрела", - написал Геращенко в Фейсбуке.

 

Теги: #геращенко #украина #криминалисты #луцк
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