Задержанный в Харькове вероятный сообщник луцкого террориста сотрудничает со следствием

В ходе обыска по месту жительства 44-летнего харьковчанина, который может быть сообщником террориста, захватившего автобус с пассажирами в Луцке, правоохранители обнаружили и изъяли гранаты, пистолеты, ружье и патроны.

"Во время осмотра домовладения гражданина полицейские изъяли 4 корпуса ручных гранат РГД-5, 2 корпуса ручных гранат Ф-1 и 6 запалов типа УЗРГМ к ним, 3 учебно-имитационных запала, 2 пистолета ТТ, "Дрейзе" и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему... Оружие и боеприпасы изъяты и будут направлены на экспертное исследование", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сотрудничает со следствием.

Правоохранители отрабатывают различные версии преступления.