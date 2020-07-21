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23:51 21.07.2020

Аваков: Задержанному в Луцке террористу грозит очень большой срок

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Аваков: Задержанному в Луцке террористу грозит очень большой срок

Задержанному в Луцке террористу грозит большой тюремный срок, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Его ждет очень долгий тюремный срок", - сказал Аваков журналистам после задержания злоумышленника.

"Он неуравновешенный человек. Он нарисовал свой мир у себя в голове. Он придумал свою месть этому миру. Сформулировал какие-то тезисы… Это такой криминальный мир, который долго-долго сидел в тюрьме, который нарисовал свое понятие справедливости и ценности человеческой жизни", - добавил министр.

Также он подчеркнул, что в иной ситуации "спецназ должен был бы пойти на поражение".

Кроме того, Аваков оценил фильм, который рекомендовал задержанный, сказав, что "его можно смотреть и без того, что устроил этот человек".

 

Теги: #луцк #украина #срок #террорист #аваков
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