Аваков инициировал ужесточение ответственности за фейковые минирования

Ложные сообщения о минировании инфраструктурных объектов должны наказываться 6-7 годами заключения, заявляет заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко со ссылкой на инициативу главы ведомства Арсена Авакова.

"Аваков инициировал ужесточение ответственности за минирование фейковых моментов. Мы хотим, чтобы за это давали по 6-7 лет лишения свободы и конфискацию имущества", - сказал Геращенко в эфире ТСН.

По его словам, каждый такой случай (минирований – ИФ) будет отслежен, и лица будут найдены и привлечены к ответственности.