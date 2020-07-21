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23:06 21.07.2020

У вероятного сообщника луцкого террориста в Харькове проходит обыск, с ним самим работают следователи

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У вероятного сообщника луцкого террориста в Харькове проходит обыск, с ним самим работают следователи

В Харькове полиция и Служба безопасности проводят обыски по месту жительства мужчины, который может быть сообщником террориста, захватившего автобус с пассажирами в Луцке.

"В Харькове был задержан мужчина, который может быть сообщником мужчины, захватившего заложников в Луцке. Сейчас полиция Харьковщины вместе с СБУ проводит обыски по адресу проживания этого лица... Сейчас с задержанным работают следователи", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В информации также отмечается, что оружие и взрывчатка, обнаруженные правоохранителями во время обыска, будут направлены на экспертное исследование.

Теги: #сообщник #харьков #луцк #обыск #украина
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