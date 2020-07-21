Аваков подтвердил наличие у луцкого террориста оружия и опроверг информацию о раненном заложнике

Министр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил, что у задержанного правоохранителями луцкого террориста было огнестрельное оружие и гранаты, а также опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о якобы раненном заложнике, сообщила пресс-служба МВД в Фейсбуке.

"Ни одного раненного нет. Никакой другой взрывчатки, заложенной в других местах, нет. У задержанного действительно был функционирующий пистолет, функционирующий автомат, граната боевая. Угроза была. Все в прошлом", - цитирует пресс-служба МВД слова главы ведомства.

Также Аваков опроверг информацию о раненном заложнике.