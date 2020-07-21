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22:55 21.07.2020

Аваков подтвердил наличие у луцкого террориста оружия и опроверг информацию о раненном заложнике

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Аваков подтвердил наличие у луцкого террориста оружия и опроверг информацию о раненном заложнике

Министр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил, что у задержанного правоохранителями луцкого террориста было огнестрельное оружие и гранаты, а также опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о якобы раненном заложнике, сообщила пресс-служба МВД в Фейсбуке.

"Ни одного раненного нет. Никакой другой взрывчатки, заложенной в других местах, нет. У задержанного действительно был функционирующий пистолет, функционирующий автомат, граната боевая. Угроза была. Все в прошлом", - цитирует пресс-служба МВД слова главы ведомства.  

Также Аваков опроверг информацию о раненном заложнике. 

Теги: #опровержение #украина #мвд #аваков
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