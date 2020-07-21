События

21:59 21.07.2020

Человек, который более 12 часов удерживал заложников в автобусе в Луцке, сдался правоохранителям – СБУ

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Человек, который более 12 часов удерживал заложников в автобусе в Луцке, сдался правоохранителям – СБУ

Мужчина, который более 12 часов в Луцке удерживал заложников в автобусе, сдался правоохранителям, он задержан, все люди, которых он удерживал в автобусе, освобождены, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в правоохранительным органах.

"Сдался и задержан, все заложники освобождены", - сказали агентству в СБУ.

В ходе операции по освобождению заложников к автобусу подъехал БТР, были слышны многочисленные выстрелы.

Теги: #заложники #сбу #мвд #луцк
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