Человек, который более 12 часов удерживал заложников в автобусе в Луцке, сдался правоохранителям – СБУ

Мужчина, который более 12 часов в Луцке удерживал заложников в автобусе, сдался правоохранителям, он задержан, все люди, которых он удерживал в автобусе, освобождены, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в правоохранительным органах.

"Сдался и задержан, все заложники освобождены", - сказали агентству в СБУ.

В ходе операции по освобождению заложников к автобусу подъехал БТР, были слышны многочисленные выстрелы.