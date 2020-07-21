События

21:58 21.07.2020

В Луцке освобождены 13 заложников, пострадавших нет – СБУ

1 мин читать
В Луцке освобождены 13 заложников, пострадавших нет – СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальной полицией освободила в Луцке 13 заложников и нейтрализовала удерживавшего их террориста.

"Благодаря спланированной антитеррористическим центром СБУ спецоперации "Бумеранг" правоохранителям удалось избежать жертв среди мирного населения. Установлено, что террористом является Максим Плохой, который пропагандировал экстремистские взгляды. Сейчас все заложники освобождены, пострадавших нет, за медицинской помощью обращений не было", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в СБУ во вторник.

 

Теги: #заложники #луцк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:16 21.07.2020
У луцкого террориства были сообщники в других городах Украины, в Харькове задержан его подельник

У луцкого террориства были сообщники в других городах Украины, в Харькове задержан его подельник

23:06 21.07.2020
У вероятного сообщника луцкого террориста в Харькове проходит обыск, с ним самим работают следователи

У вероятного сообщника луцкого террориста в Харькове проходит обыск, с ним самим работают следователи

22:35 21.07.2020
После задержания луцкого террориста правоохранители изъяли у него огнестрельное оружие и гранаты

После задержания луцкого террориста правоохранители изъяли у него огнестрельное оружие и гранаты

21:59 21.07.2020
Человек, который более 12 часов удерживал заложников в автобусе в Луцке, сдался правоохранителям – СБУ

Человек, который более 12 часов удерживал заложников в автобусе в Луцке, сдался правоохранителям – СБУ

21:34 21.07.2020
Зеленский выполнил требование луцкого террориста

Зеленский выполнил требование луцкого террориста

21:21 21.07.2020
Трех заложников освободили из автобуса в Луцке после разговора Зеленского с мужчиной, которых их удерживал - Офис президента

Трех заложников освободили из автобуса в Луцке после разговора Зеленского с мужчиной, которых их удерживал - Офис президента

20:48 21.07.2020
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ПЕРВЫХ ТРЕХ ЗАЛОЖНИКОВ В ЛУЦКЕ ДОГОВОРИЛСЯ ЗАМГЛАВЫ НАЦПОЛИЦИИ КОВАЛЬ – ГЕРАЩЕНКО

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ПЕРВЫХ ТРЕХ ЗАЛОЖНИКОВ В ЛУЦКЕ ДОГОВОРИЛСЯ ЗАМГЛАВЫ НАЦПОЛИЦИИ КОВАЛЬ – ГЕРАЩЕНКО

20:44 21.07.2020
Трое удерживаемых покинули автобус в Луцке - правоохранители

Трое удерживаемых покинули автобус в Луцке - правоохранители

19:03 21.07.2020
Замглавы Нацполиции Коваль передал воду в автобус с заложниками в Луцке, переговоры продолжаются

Замглавы Нацполиции Коваль передал воду в автобус с заложниками в Луцке, переговоры продолжаются

19:02 21.07.2020
Глава СБУ Баканов о ситуации в Луцке: Делаем все возможное, чтобы заложники оказались в безопасности

Глава СБУ Баканов о ситуации в Луцке: Делаем все возможное, чтобы заложники оказались в безопасности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

У луцкого террориства были сообщники в других городах Украины, в Харькове задержан его подельник

Человек, который более 12 часов удерживал заложников в автобусе в Луцке, сдался правоохранителям – СБУ

Зеленский выполнил требование луцкого террориста

Трех заложников освободили из автобуса в Луцке после разговора Зеленского с мужчиной, которых их удерживал - Офис президента

Трое удерживаемых покинули автобус в Луцке - правоохранители

ПОСЛЕДНЕЕ

Аваков инициировал ужесточение ответственности за фейковые минирования

Аваков подтвердил наличие у луцкого террориста оружия и опроверг информацию о раненном заложнике

Полиция и Нацгвардия усилят патрулирование в девяти регионах страны

Депутат Скороход зарегистрировала в Раде проект постановления об отмене решения о принятии закона о поддержке ВИЭ

Харьковская полиция задержала гражданина Ирана, заочно осужденного в ОАЭ за мошенничество

Судьи ОАСК обратились к Зеленскому с просьбой защитить суд от давления

Италия "прошла через шторм" коронавируса - министр здравоохранения

ВАКС избрал меру пресечения адвокату, который за $800 тыс пытался подкупить главу ФГИ

Венедиктова назначила и.о. руководителя департамента "по делам Майдана" Алексея Донского

Зеленский подписал закон, позволяющий научно-педагогическим работникам и врачам-интернам оказывать медпомощь

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА