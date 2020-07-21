В Луцке освобождены 13 заложников, пострадавших нет – СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальной полицией освободила в Луцке 13 заложников и нейтрализовала удерживавшего их террориста.

"Благодаря спланированной антитеррористическим центром СБУ спецоперации "Бумеранг" правоохранителям удалось избежать жертв среди мирного населения. Установлено, что террористом является Максим Плохой, который пропагандировал экстремистские взгляды. Сейчас все заложники освобождены, пострадавших нет, за медицинской помощью обращений не было", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в СБУ во вторник.