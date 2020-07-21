Зеленский выполнил требование луцкого террориста

Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование террориста, захватившего заложников в Луцке.

"Фильм "Земляне". Смотреть всем", - сказал он в видео, размещенном на своем эккаунте в Фейсбуке.

Размещение этого видео было одним из требований террориста, захватившего утром во вторник заложников в луцком автобусе.

"Земляне" (англ. Earthlings) — документальный фильм 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи. Режиссёром фильма выступил зоозащитник Шон Монсон, закадровый текст прочитан Хоакином Фениксом, в качестве продюсера выступила актриса Мэгги Кью, а музыкант Моби стал автором саундтрека.

Как сообщалось, утром в центре Луцка мужчина, назвавшийся как "Максим Плохой" захватил рейсовый автобус пригородного сообщения с около 20 пассажирами, при себе имеет взрывчатку и оружие. По информации полиции, пока пострадавших нет. Автобус находится на Театральной площади.

Позже стало известно, что настоящее имя мужчины - Кривош Максим Степанович, он официально проживает в Дубно (Ровенская область), там находится его семья.

На Youtube-канале некого пользователя "Максима Плохого" появилось видео с вооруженным мужчиной, который предположительно захватил заложников в центре Луцка. Он поздравил всех "с днем антисистемы" и добавил "не обманывайте себя, празднуйте правду".

Заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что в сети интернет авторством Максим Плохой размещена книга "Философия Преступника", описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь. Он также сообщил, что подозреваемым в захвате заложников является Кривош Максим родился 06.11.1975. Он Уроженец пос.Гай, Оренбургской области Российской Федерации. Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично держит под контролем ситуацию с захватом заложников в рейсовом автобусе в центре Луцка и заверяет, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

В Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения по ч.2 ст.147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

СБУ открыла дело по статье "террористический акт".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков находится в Луцке.