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21:21 21.07.2020

Трех заложников освободили из автобуса в Луцке после разговора Зеленского с мужчиной, которых их удерживал - Офис президента

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Трех заложников освободили из автобуса в Луцке после разговора Зеленского с мужчиной, которых их удерживал - Офис президента

Трех заложников, захваченных в автобусе в Луцке мужчиной, назвавшимся как "Максим Плохой", освободили после разговора с ним по телефону президента Украины Владимира Зеленского, сообщили в Офисе президента Украины.

"Благодаря разговору президента Владимира Зеленского с мужчиной, который называет себя "Максимом Плохим", который удерживает автобус с людьми в Луцке, три человека покинули транспортное средство и сейчас находятся на свободе. Президент и в дальнейшем держит ситуацию на контроле", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса президента во вторник.

Теги: #президент #заложники #луцк
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