Трех заложников освободили из автобуса в Луцке после разговора Зеленского с мужчиной, которых их удерживал - Офис президента

Трех заложников, захваченных в автобусе в Луцке мужчиной, назвавшимся как "Максим Плохой", освободили после разговора с ним по телефону президента Украины Владимира Зеленского, сообщили в Офисе президента Украины.

"Благодаря разговору президента Владимира Зеленского с мужчиной, который называет себя "Максимом Плохим", который удерживает автобус с людьми в Луцке, три человека покинули транспортное средство и сейчас находятся на свободе. Президент и в дальнейшем держит ситуацию на контроле", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса президента во вторник.