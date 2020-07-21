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20:48 21.07.2020

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ПЕРВЫХ ТРЕХ ЗАЛОЖНИКОВ В ЛУЦКЕ ДОГОВОРИЛСЯ ЗАМГЛАВЫ НАЦПОЛИЦИИ КОВАЛЬ – ГЕРАЩЕНКО

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ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ПЕРВЫХ ТРЕХ ЗАЛОЖНИКОВ В ЛУЦКЕ ДОГОВОРИЛСЯ ЗАМГЛАВЫ НАЦПОЛИЦИИ КОВАЛЬ – ГЕРАЩЕНКО

Последует

Теги: #заложники
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