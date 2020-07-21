ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ПЕРВЫХ ТРЕХ ЗАЛОЖНИКОВ В ЛУЦКЕ ДОГОВОРИЛСЯ ЗАМГЛАВЫ НАЦПОЛИЦИИ КОВАЛЬ – ГЕРАЩЕНКО
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Трех заложников освободили из автобуса в Луцке после разговора Зеленского с мужчиной, которых их удерживал - Офис президента
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