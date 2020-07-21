Депутат Скороход зарегистрировала в Раде проект постановления об отмене решения о принятии закона о поддержке ВИЭ

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отмене ее решения от 21 июля о принятии во втором чтении и в целом как закона законопроекта №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".

Согласно сообщению на сайте Рады во вторник вечером, автором проекта постановления является народный депутат Анна Скороход (депутатская группа "Партия "За майбутне").

Текст постановления на сайте рады отсутствует.

Как сообщалось, Рада во вторник, 21 июля, приняла в целом законопроект №3658.Законопроект предусматривает, в частности, снижение зеленого тарифа для большинства СЭС на 15%, для СЭС до 1 МВт – на 7,5%, для ВЭС – на 7,5% без пролонгации их действия.

Реализация закона об условиях поддержки возобновляемой генерации позволит снизить финансовую нагрузку на потребителей электроэнергии больше, чем на 6 млрд грн ежегодно или на EUR2 млрд за весь срок действия зеленого тарифа до конца 2029 года, пролонгация которого не предусмотрена, сообщили в Министерстве энергетики.

В Минэнерго подчеркнули, что положения законопроекта реализуют договоренности правительства и инвесторов в отрасли ВИЭ по Меморандуму о взаимопонимании.