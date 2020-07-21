Харьковская полиция задержала гражданина Ирана, заочно осужденного в ОАЭ за мошенничество

Сотрудники управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Харьковской области установили местонахождение и задержали гражданина Ирана, разыскиваемого Интерполом.

"Согласно информации Международной организации уголовной полиции, 59-летний мужчина находился в международном розыске органами Объединенных Арабских Эмиратов по подозрению в совершении мошенничества в особо крупных размерах", - сообщает отдел коммуникаций облуправления Нацполиции во вторник.

16 февраля 2010 года приговором суда г.Дубаи (ОАЭ) мужчина был заочно приговорен к 3 годам лишения свободы. В конце января 2016 года был выдан международный ордер на его арест.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного в Объединенные Арабские Эмираты.