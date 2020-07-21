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20:24 21.07.2020

Судьи ОАСК обратились к Зеленскому с просьбой защитить суд от давления

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Судьи ОАСК обратились к Зеленскому с просьбой защитить суд от давления

Судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) обнародовали открытое обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом обеспечить защиту независимости судебной системы.

В тексте обращения, обнародованном пресс-службой ОАСК, судьи заявляют о давлении на суд и намеренном разжигании скандала вокруг суда и напоминают, что год назад против них уже выдвигались аналогичные обвинения, однако тогда дело было закрыто.

"Как и год назад, мы больше всех заинтересованы в установлении истины и готовы сотрудничать для обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования и судебного разбирательства. Единственное, что мы просим - соблюдение Конституции и законов Украины. Чтобы ложная и недостоверная информация не распространялось до времени надлежащей проверки ее в судебном порядке в установленный законом способ. Чтобы мы, судьи, могли аргументировано доказать абсурдность и фальшивость тех обвинений, раз звучат в наш адрес", - подчеркивается в обращении.

Как сообщалось, 17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения главе Окружного административного суда города Киева (ОАСК) Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Кроме того, отмечалось, что "продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам".

По данным ведомства, всего подозрения вручаются 12 лицам по подозрению в захвате государственной власти.

"Эти лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе", - сообщается на странице НАБУ в Facebook.

Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины. Его заместителю инкриминируется ч.5 ст.27, ст.351-2 (пособничество в препятствовании деятельности ВСП, ВККСУ, ч.2 ст.376 УК, остальным судьям ОАСК - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК, судье Суворовского районного суда г.Одессы - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов.

"В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом", - сообщается на странице САП в Facebook.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов.

21 июля был обнародован ещё один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.

Теги: #зеленский #оаск #обращение
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