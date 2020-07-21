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20:21 21.07.2020

Италия "прошла через шторм" коронавируса - министр здравоохранения

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Италия "прошла через шторм" коронавируса - министр здравоохранения

Италии в основном удалось преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса, заявил во вторник глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца.

"Мы прошли через шторм, хотя пускай еще и не (зашли - ИФ) в безопасную гавань", - приводит его слова телеканал CNN.

"Я думаю, у Италии получилось. Я не думаю о правительстве, а о стране как о целом", - уточнил он.

По словам министра, Италия следующей после Китая столкнулась с коронавирусом, поэтому у нее не было "руководства к действию" в чрезвычайной ситуации, и информацию о вирусе приходилось собирать.

Он добавил, что мир сейчас пребывает в самой острой фазе эпидемии, и кризис останется в прошлом лишь после получения вакцины от заболевания.

CNN отмечает, что за последние сутки в Италии зафиксированы 128 случаев коронавируса и 15 смертей, связанных с ним.

По данным портала Worldometers, в Италии за время пандемии зарегистрировано 244 752 случая заражения коронавирусом. 35 073 инфицированных скончались, 197 431 человек вылечились.

Теги: #италия #коронавирус
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