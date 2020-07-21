ВАКС избрал меру пресечения адвокату, который за $800 тыс пытался подкупить главу ФГИ

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал во вторник меру пресечения гражданину, который ранее пытался подкупить председателя Фонда госимущества (ФГИ), в виде залога в размере 16 млн грн, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Кроме того, на подозреваемого положено процессуальные обязанности, в частности прибывать к детективу, прокурору или в суд; сообщать об изменении места жительства и места работы; не отлучаться из г.Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора, суда; воздерживаться от общения со свидетелями, сдать на хранение паспорт для выезда за границу, а также носить электронное средство контроля.

Как сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины, подозреваемый планировал предоставить председателю ФГИ неправомерную выгоду в размере $800 тыс: $200 тыс за продление действия договора между частным предприятием и одним из акционерных обществ с долей государственной собственности, находящимся в ведении ФГИ, $500 тыс за назначение на должность председателя правления того же акционерного общества; $100 тыс за назначение на должность председателя правления еще одного акционерного общества с долей госсобственности в ведении ФГИ.

Как сообщалось, предлагавший взятку главе Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) Дмитрию Сенниченко был задержан 9 июля сразу после передачи им первой части неправомерной выгоды в размере $200 тыс.

10 июля НАБУ и ВАКС сообщили ему о подозрении в совершении преступления по ч.4 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июня 2020 года.

Это вторая попытка подкупа Сенниченко, которая была разоблачена НАБУ и САП в сотрудничестве с самим главой ФГИ.