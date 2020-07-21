Зеленский подписал закон, позволяющий научно-педагогическим работникам и врачам-интернам оказывать медпомощь

Президент Владимир Зеленский подписал закон №749-IX, который регулирует вопросы предоставления права научно-педагогическим работникам высших учебных заведений и врачам-интернам оказывать медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения.

Как сообщается на сайте главы государства, речь идет о законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов организации образовательного процесса в сфере здравоохранения", который Верховная Рада приняла 3 июля.

"С введением с 1 апреля 2020 года второго этапа медицинской реформы научно-педагогические работники учреждений высшего (последипломного) образования, осуществляющих подготовку кадров в сфере здравоохранения и имеющих сертификат врача-специалиста, не имели правовых оснований для оказания медицинской помощи пациенту. Ситуация с распространением Covid-19 показала необходимость привлечения указанных специалистов в процесс лечения больных, утверждения и постоянного обновления протокола лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, внедрения инновационных медицинских разработок и других мер по спасению людей", - говорится в сообщении.

Также документ вносит изменения в закон "О высшем образовании", заменяя понятие "интерн" на "врач (провизор)-интерн". Согласно новой редакции, врач-интерн - лицо, имеющее степень магистра медицинского или фармацевтического направления, выполняет программу подготовки в интернатуре и участвует в предоставлении всех видов медицинской помощи, предусмотренных требованиями образовательно-квалификационной характеристики.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.