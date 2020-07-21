Замглавы Нацполиции Коваль передал воду в автобус с заложниками в Луцке, переговоры продолжаются

В автобус с заложниками в Луцке сотрудник полиции отнес воду, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Нацполиции.

"Во время переговоров достигли согласия передать людям, которые находятся в автобусе, воду. Сотрудник полиции отнес воду. Переговоры продолжаются", - сказал собеседник агенства.

Во время трансляции с места события, которую осуществляют ряд украинских СМИ, было видно, как возле автобуса несколько минут находился предположительно полицейский. В руках у него был предмет, похожий на картонный ящик.

Позже заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко подтвердил, что удерживающий заложников позволил передать воду в автобус.

"Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель Национальной полиции Евгений Коваль", - написал Геращенко в Facebook.