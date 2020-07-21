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19:02 21.07.2020

Глава СБУ Баканов о ситуации в Луцке: Делаем все возможное, чтобы заложники оказались в безопасности

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Глава СБУ Баканов о ситуации в Луцке: Делаем все возможное, чтобы заложники оказались в безопасности

Правоохранители различных структур ведут скоординированную работу, направленную на скорейшее освобождение заложников, захваченных в Луцке, заявляет глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

"Сейчас сотрудники Антитеррористического центра при СБУ работают на месте происшествия и делают все возможное, чтобы заложники скорее были освобождены. Ситуация требует слаженных действий всех правоохранительных структур, мы находимся в постоянном контакте. Эти процессы как правило непубличные и на все вопросы общества мы сможем ответить после того, как все заложники будут в полной безопасности. Делаем для этого все возможное", - заявил он.

Как сообщается на странице СБУ в Facebook во вторник, Баканов также сообщил, что следователи СБУ начали уголовное производство по ч.1 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины по факту захвата в Луцке 44-летним гражданином Украины рейсового автобуса "Красниловка-Берестечко".

Теги: #заложники #сбу #луцк #баканов #террорист
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