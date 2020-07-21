События

18:48 21.07.2020

Раненый во вторник под Павлополем украинский военный умер в госпитале

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Раненый во вторник под Павлополем украинский военный умер в госпитале

Один из военнослужащих, который во вторник был ранен в районе с.Павлополь Волновахского района Донецкой области умер в лечебном учреждении от полученных осколочных ранений.

"Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и отмечает, что такие коварные действия российско-оккупационных войск не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание", -сообщается на странице Операции Объединенных сил в сосцети Facebook во вторник.

Таким образом, по данным штаба, с начала суток в результате обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Ранее в штабе сообщили, что российские наемники в зоне проведения ООС трижды нарушили режим прекращения огня с начала суток по состоянию на 17.00, и в результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения, были доставлены в медицинские учреждения и получают квалифицированную медицинскую помощь.

Теги: #всу #потери #оос
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