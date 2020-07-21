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18:45 21.07.2020

Корецкий написал в НАБУ заявление на и.о. директора ГБР и его первого заместителя

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Начальник одного из следственных отделов Государственного бюро расследований (ГБР) Олег Корецкий написал заявление директору Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артему Сытнику о правонарушении, совершенном и.о. директора ГБР Александром Соколовым и его первым заместителем Александром Бабиковым.

"В своем заявлении Корецкий отмечает, что кроме давления и указаний арестовать лидера информационного вещания - телеканал "Прямой", Александр Соколов и Александр Бабиков дали незаконное указание следователю подготовить ходатайство о проведении обысков на телеканале "Прямой" для отыскания и изъятия серверов с той же целью - прекратить деятельность телеканала", - сообщает телеканал "Прямой".

В обнародованном тексте заявления Корецкий просит внести в Единый реестр досудебных расследований ведомости о совершении Соколовым и Бабиковым уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 365 (превышение полномочий работником правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 172 (грубое нарушение законодательства о работе) Уголовного кодекса Украины Украины.

Как сообщалось, 8 июля в ГБР заявили, что утверждения руководителя одного из следственных отделов Государственного бюро расследований Олега Корецкого о давлении на него не соответствует действительности и является политически мотивированным.

В Бюро заявили, что Управление внутреннего контроля ГБР проверит информацию, изложенную в публичных заявлениях указанного работника.

Ранее руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что на него оказывали давление "харьковские" с целью возбуждения уголовных дел против пятого президента, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Теги: #гбр #набу #корецкий
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