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18:38 21.07.2020

Офис генпрокурора и НАБУ подписали со Швейцарией меморандум о реализации проекта возвращения активов

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Офис генпрокурора и НАБУ подписали со Швейцарией меморандум о реализации проекта возвращения активов

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник и посол Швейцарии в Украине Клод Вильд подписали Меморандум о взаимопонимании между Офисом генерального прокурора, НАБУ и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству, в рамках которого будут внедрять проект "Возвращение активов и добропорядочность государственного сектора в Украине".

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, меморандум был подписан во вторник в рамках государственного визита президента Швейцарии Симонетты Соммаруги в Украину. Основной целью проекта является повышение эффективности применения Офисом генпрокурора и НАБУ инструментов, методов для расследования и уголовного преследования уголовных коррупционных правонарушений, а также других преступлений в финансовой сфере.

"Уверена, что такое сотрудничество приведет к большим достижениям уже через несколько лет. Все мы разделяем общую цель борьбы с коррупцией, которая отнимает у государства ресурсы, необходимые для развития. В рамках нашего проекта мы сможем усовершенствовать работу правоохранительной системы, выработать эффективные механизмы возвращения похищенных активов, чтобы их инвестировать в будущее страны", - отметила Венедиктова.

Для обеспечения координации проекта посольство Швейцарии в Украине, Офис генпрокурора и НАБУ будут проводить регулярные консультации.

Ранее, в июне 2020 года, во время встречи Венедиктовой с Вильдом стороны обсудили проблемные вопросы возвращения замороженных в Швейцарии активов, пути улучшения сотрудничества в этом направлении, а также договорились о подписании Меморандума о партнерстве.

Теги: #швейцария #набу #активы #прокуратура
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