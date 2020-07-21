Проект Генплана Киева предусматривает децентрализацию города, создание системы деловых комплексов

Проект Генерального плана Киева предусматривает создание системы многофункциональных общественно-деловых центров и перенос акцентов развития центра на Левый берег, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации во вторник.

Согласно сообщению, в проекте запланирована реструктуризация промышленных зон в районе Подола и Лукьяновки, создание деловых центров с офисами в районах просп. Бажана, оз. Вырлица, Нижней Телички, Лыбедской и Одесской площадей, "Экспоцентра".

Кроме того, КО "Киевгенплан" предлагает развивать общегородской многофункциональный центр на Левом берегу, сформировать систему деловых центров на Кольцевой дороге и в пригороде.

"Создание новых центров общегородского значения, а также перенос акцента развития центра с правого на левый берег Днепра должно стать толчком к дальнейшей децентрализации города", - цитируется в сообщении начальник "Киевгенплана" Сергей Броневицкий.

По его словам, такие меры позволят ускорить экономический рост за пределами исторического центра столицы, снизить нагрузку на него, повысить уровень комфорта жизни за счет приближения инфраструктуры к месту расселения жителей города.

Как сообщалось, проект столичного Генплана предусматривает создание 17 буферных парков на базе городских лесов возле жилых массивов с общей площадью территории почти 1,6 тыс. га.