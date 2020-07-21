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18:04 21.07.2020

Экс-руководителю "Укравтодора" в Польше вручили подозрение во взяточничестве

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Экс-руководителю "Укравтодора" в Польше вручили подозрение во взяточничестве

Центральное антикоррупционное бюро Польши по поручению Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины в рамках совместной следственной группы во вторник сообщили бывшему и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомиру Новаку о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Как отмечается в сообщении на сайте НАБУ, антикоррупционные органы Украины зафиксировали три эпизода, которые могут свидетельствовать о возможном получении Новаком неправомерной выгоды: все эти случаи связаны с принятием решений об использовании средств, предоставленных международными финансовыми организациями в виде кредитов на ремонт украинских дорог.

Как отмечают в НАБУ, в одном из эпизодов речь шла об уплате 10% "консультационных услуг", что составляло более EUR180 тыс. Во втором - компания-победитель тендера "Укравтодора" должна была выплатить взнос в специально созданное совместное предприятие в Польше – свыше 3,5 млн грн в эквиваленте на момент совершения преступления.

В третьем случае речь шла о выкупе другой специально созданной компании с уставным капиталом в EUR15 тыс. за EUR300-350 тыс. В обмен на это Новак обещал "не заметить" нарушений сроков исполнения контрактов одной из компаний-подрядчиков "Укравтодора" и не требовать от нее уплаты штрафных санкций.

Особенностью указанных преступлений было то, что они начинались в Украине, а завершались в Польше.

Общая сумма кредитных средств, которые преступная группа использовала как повод для получения неправомерной выгоды от компаний в сфере дорожного хозяйства, превышает EUR270 млн.

Как сообщалось, по информации САП, Новак регистрировал предприятия в Польше на имена доверенных лиц и пополнял их статутный капитал средствами участников тендеров "Укравтодора".

Ранее НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦБА) и Окружной прокуратурой провели санкционированные обыски в Киеве, Львове и на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

Пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарин (Stanisław Żaryn) написал в Twitter о задержании ЦБА по обвинению в коррупции экс-главы "Укравтодора" Новака. Кроме него, задержан бывший командир воинской части 2305 "ГРОМ" Дариуш Завадка (Dariusz Zawadka) и предприниматель из Гданьска.

Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 годах занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. В сентябре 2019-го Кабмин Украины уволил Новака с должности.

Теги: #укравтодор #коррупция #новак
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