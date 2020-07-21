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17:37 21.07.2020

НАБУ обнародовало материалы следствия о препятствовании главы ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА

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НАБУ обнародовало материалы следствия о препятствовании главы ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало новые материалы по делу о злоупотреблениях главы и судей Окружного административного суда города Киева (ОАСК) и руководителя Государственной судебной администрации (ГСА).

"Учитывая исключительную общественную значимость уголовного производства, НАБУ обнародует рассекреченные материалы следственных действий, которые раскрывают детали преступления", - сообщает пресс-служба НАБУ.

В обнародованном на YouTube-канале НАБУ видео приведены записи разговоров фигурантов дела, которые были использованы в качестве доказательств в уголовном производстве.

В частности, были обнародованы записи разговоров с участием главы ОАСК Павла Вовка, главы ГСА Зиновия Холоднюка и других фигурантов дела касательно препятствования назначению победителя конкурса на должность главы ГСА.

"Глава ГСА Украины (Зиновий Холоднюк - ИФ) не смог на него податься, поскольку не соответствовал требованиям для кандидатов, поэтому решил помешать проведению конкурса и таким образом сохранить должность. За помощью он обратился к главе ОАКС, чтобы тот воспрепятствовал назначению победителя конкурса", - сообщает НАБУ.

По данным следствия, Вовк принял предложение, в ответ потребовав назначить "своих людей" в состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины по квоте ГСА.

НАБУ обнародовало записи разговоров Вовка с Холоднюком и другими фигурантами дела, в том числе с кандидатом в ВККС и судьями ОАСК, о назначении одного из членов ВККС по квоте ГСА и о планах по препятствованию проведения конкурса на должность главы ГСА.

Как сообщалось, 17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения главе Окружного административного суда города Киева (ОАСК) Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Кроме того, отмечалось, что "продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам".

По данным ведомства, всего подозрения вручаются 12 лицам по подозрению в захвате государственной власти.

"Эти лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе", - сообщается на странице НАБУ в Facebook.

Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины. Его заместителю инкриминируется ч.5 ст.27, ст.351-2 (пособничество в препятствовании деятельности ВСП, ВККСУ, ч.2 ст.376 УК, остальным судьям ОАСК - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК, судье Суворовского районного суда г.Одессы - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов.

"В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом", - сообщается на странице САП в Facebook.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов.

Теги: #набу #гса #оаск
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