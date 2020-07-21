Пока нет подтверждения информации о втором взрывном устройстве, которым удерживающий заложников в Луцке может управлять дистанционно - Геращенко

У правоохранителей пока нет подтверждения информации относительно второго взрывного устройства, о котором заявлял человек, удерживающий заложников в автобусе в Луцке, сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"У нас пока нет подтверждения, что в действительности существует второе взрывное устройство, которым он может руководить дистанционно. Пока нет информации о местонахождении. Было сказано абстрактно, что такое устройство есть", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" во вторник.

При этом Геращенко отметил: " Мы изучаем сейчас пути следования данного правонарушителя в надежде найти зацепку, где возможно такое устройство находится".

Отвечая на вопрос о том, что за взрывы или выстрелы слышны с периодичностью в районе автобуса с заложниками, замглавы МВД сказал: "Я думаю, что это что-то типа взрывных пакетов, неосколочные взрывные устройства".

Отвечая на уточняющий вопрос: "Это террорист выбрасывает их из окон?", Геращенко сказал "Да".

Говоря о том, какими будут действия правоохранителей далее, замминистра сказал: "Переговоры и еще раз переговоры. Потому что только переговоры могут гарантировать безопасность и заложников, и самого правонарушителя. До тех пор, пока не будут исчерпаны все возможности переговоров, и все равно мы будем вести переговоры".