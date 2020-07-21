Полиция проверяет информацию о массовом минировании объектов инфраструктуры в Харькове

Сообщение о минировании различных объектов инфраструктуры в Харькове поступило на электронную почту полиции во вторник около 15:00.

"Сообщение о закладке взрывчатки в медицинских учреждениях, супермаркетах, торговых центрах, банках Харькова, гостиницах, почтовых отделениях, зданиях железнодорожного и автовокзалов поступило на электронную почту полиции", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления проверяют информацию, проводят осмотр помещений и прилегающей территории.