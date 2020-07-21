Луцкий террорист несколько раз выстрелил по дрону и бросил из автобуса предмет, который взорвался. Пострадавших нет - Геращенко

Злоумышленник, удерживающий заложников в автобусе в Луцке, несколько раз выстрелил по беспилотнику, который используют сотрудники СБУ, затем выбросил из автобуса предмет, который взорвался, сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"На месте события сотрудники СБУ используют беспилотный летательный аппарат. Злоумышленник осуществил в его сторону несколько выстрелов, после чего из автобуса бросил неустановленный предмет, который взорвался. Никто не пострадал", - сказал Геращенко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Как сообщалось, утром в центре Луцка мужчина, назвавшийся как "Максим Плохой" захватил рейсовый автобус пригородного сообщения с около 20 пассажирами, при себе он имеет взрывчатку и оружие. По информации полиции, пока что пострадавших нет. Сейчас введена полицейская операция "Заложник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Автобус находится на Театральной площади. По словам злоумышленника, еще одно взрывное устройство находится в другом месте и может быть приведено в действие дистанционно.

Позже стало известно, что настоящее имя мужчины - Кривош Максим Степанович, он официально проживает в Дубно (Ровенская область), там находится его семья.

На Youtube-канале некого пользователя "Максима Плохого" появилось видео с вооруженным мужчиной, который предположительно захватил заложников в центре Луцка. Он поздравил всех "с днем антисистемы" и добавил "не обманывайте себя, празднуйте правду".

По словам собеседника агентства "Интерфакс-Украина", правоохранители пытаются выйти с ним на личный контакт, он периодически снимает трубку, но никаких конкретных требований не выдвигает, а говорит лишь общие фразы о борьбе с системой, анархии и тому подобном. Предварительно есть информация о том, что мужчина, взявший людей в заложники в Луцке, "периодически стреляет и бросил из автобуса гранату". Правоохранители отметили, что террорист ранее находился на психиатрическом лечении.

Луцкие интернет-СМИ сообщают, что террорист опубликовал свои требования в твиттере и требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в ютюбе заявления о том, что именно они - террористы в законе.

Заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что в сети интернет авторством Максим Плохой размещена книга "Философия Преступника", описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь. Он также сообщил, что подозреваемым в захвате заложников является Кривош Максим родился 06.11.1975. Он Уроженец пос. Гай, Оренбургской области Российской Федерации. Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично держит под контролем ситуацию с захватом заложников в рейсовом автобусе в центре Луцка и заверяет, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

В Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения по ч.2 ст.147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вылетел в Луцк для координации действий правоохранителей.