События

17:23 21.07.2020

Луцкий террорист несколько раз выстрелил по дрону и бросил из автобуса предмет, который взорвался. Пострадавших нет - Геращенко

3 мин читать
Луцкий террорист несколько раз выстрелил по дрону и бросил из автобуса предмет, который взорвался. Пострадавших нет - Геращенко

Злоумышленник, удерживающий заложников в автобусе в Луцке, несколько раз выстрелил по беспилотнику, который используют сотрудники СБУ, затем выбросил из автобуса предмет, который взорвался, сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"На месте события сотрудники СБУ используют беспилотный летательный аппарат. Злоумышленник осуществил в его сторону несколько выстрелов, после чего из автобуса бросил неустановленный предмет, который взорвался. Никто не пострадал", - сказал Геращенко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Как сообщалось, утром в центре Луцка мужчина, назвавшийся как "Максим Плохой" захватил рейсовый автобус пригородного сообщения с около 20 пассажирами, при себе он имеет взрывчатку и оружие. По информации полиции, пока что пострадавших нет. Сейчас введена полицейская операция "Заложник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Автобус находится на Театральной площади. По словам злоумышленника, еще одно взрывное устройство находится в другом месте и может быть приведено в действие дистанционно.

Позже стало известно, что настоящее имя мужчины - Кривош Максим Степанович, он официально проживает в Дубно (Ровенская область), там находится его семья.

На Youtube-канале некого пользователя "Максима Плохого" появилось видео с вооруженным мужчиной, который предположительно захватил заложников в центре Луцка. Он поздравил всех "с днем антисистемы" и добавил "не обманывайте себя, празднуйте правду".

По словам собеседника агентства "Интерфакс-Украина", правоохранители пытаются выйти с ним на личный контакт, он периодически снимает трубку, но никаких конкретных требований не выдвигает, а говорит лишь общие фразы о борьбе с системой, анархии и тому подобном. Предварительно есть информация о том, что мужчина, взявший людей в заложники в Луцке, "периодически стреляет и бросил из автобуса гранату". Правоохранители отметили, что террорист ранее находился на психиатрическом лечении.

Луцкие интернет-СМИ сообщают, что террорист опубликовал свои требования в твиттере и требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в ютюбе заявления о том, что именно они - террористы в законе.

Заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что в сети интернет авторством Максим Плохой размещена книга "Философия Преступника", описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь. Он также сообщил, что подозреваемым в захвате заложников является Кривош Максим родился 06.11.1975. Он Уроженец пос. Гай, Оренбургской области Российской Федерации. Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично держит под контролем ситуацию с захватом заложников в рейсовом автобусе в центре Луцка и заверяет, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

В Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения по ч.2 ст.147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вылетел в Луцк для координации действий правоохранителей.

Теги: #геращенко #террорист #луцк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:41 21.07.2020
В Луцке правоохранители попросили жителей домов, возле которых стоит захваченный автобус, временно покинуть свои квартиры

В Луцке правоохранители попросили жителей домов, возле которых стоит захваченный автобус, временно покинуть свои квартиры

17:33 21.07.2020
Пока нет подтверждения информации о втором взрывном устройстве, которым удерживающий заложников в Луцке может управлять дистанционно - Геращенко

Пока нет подтверждения информации о втором взрывном устройстве, которым удерживающий заложников в Луцке может управлять дистанционно - Геращенко

17:26 21.07.2020
Геращенко: человек, удерживающих заложников в Луцке, не дает возможности передать им воду и еду

Геращенко: человек, удерживающих заложников в Луцке, не дает возможности передать им воду и еду

16:35 21.07.2020
Аваков опроверг информацию о проблемах луцкого террориста с психическим здоровьем

Аваков опроверг информацию о проблемах луцкого террориста с психическим здоровьем

15:50 21.07.2020
В Луцке взрывотехники обезвредили одну гранату, которую бросил захвативший автобус террорист, центр города остается перекрытым

В Луцке взрывотехники обезвредили одну гранату, которую бросил захвативший автобус террорист, центр города остается перекрытым

14:30 21.07.2020
Ситуация в Луцке под контролем, идут переговоры с захватившим людей террористом - Зеленский

Ситуация в Луцке под контролем, идут переговоры с захватившим людей террористом - Зеленский

14:12 21.07.2020
Луцкий террорист звонит с телефонов заложников и требует журналистов

Луцкий террорист звонит с телефонов заложников и требует журналистов

13:50 21.07.2020
Настоящее имя захватившего заложников в Луцке Максим Кривош

Настоящее имя захватившего заложников в Луцке Максим Кривош

13:33 21.07.2020
Шмыгаль о захвате заложников в Луцке: Главное сейчас - сохранить их жизни

Шмыгаль о захвате заложников в Луцке: Главное сейчас - сохранить их жизни

13:05 21.07.2020
Захвативший заложников в Луцке заявляет о наличии в другом месте еще одного взрывного устройства

Захвативший заложников в Луцке заявляет о наличии в другом месте еще одного взрывного устройства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция усилила меры безопасности на улицах Киева

Раненый во вторник под Павлополем украинский военный умер в госпитале

СБУ и ГФС проводят обыски на объектах "Укрзализныци"

Российские наемники на Донбассе 3 раза нарушили режим тишины, двое военнослужащих ранены

НАБУ обнародовало материалы следствия о препятствовании главы ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция усилила меры безопасности на улицах Киева

Раненый во вторник под Павлополем украинский военный умер в госпитале

Корецкий написал в НАБУ заявление на и.о. директора ГБР и его первого заместителя

Офис генпрокурора и НАБУ подписали со Швейцарией меморандум о реализации проекта возвращения активов

Проект Генплана Киева предусматривает децентрализацию города, создание системы деловых комплексов

Экс-руководителю "Укравтодора" в Польше вручили подозрение во взяточничестве

СБУ и ГФС проводят обыски на объектах "Укрзализныци"

Российские наемники на Донбассе 3 раза нарушили режим тишины, двое военнослужащих ранены

НАБУ обнародовало материалы следствия о препятствовании главы ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА

Полиция проверяет информацию о массовом минировании объектов инфраструктуры в Харькове

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА